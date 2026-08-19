A început goana după chirii în Sibiu: studenții dau și 450 de euro pe un apartament, dar la cămine e mai ieftin

Piața chiriilor din Sibiu intră într-o perioadă aglomerată odată cu apropierea începutului de an universitar. Studenții au început deja să își caute locuințe, iar agenții imobiliari spun că cererea este în creștere. Cele mai căutate sunt garsonierele și apartamentele cu două camere, în special în zonele centrale și semicentrale, aflate în apropierea facultăților sau a mijloacelor de transport în comun.

În același timp, bugetele celor mai mulți studenți au rămas aproape neschimbate față de anul trecut, ceea ce îi determină pe mulți să caute variante mai accesibile sau să împartă chiria cu un coleg.

Garsoniere de la 280-350 de euro

Una dintre principalele cerințe ale studenților este ca locuința să fie cât mai aproape de facultate. Atunci când acest lucru nu este posibil, aceștia caută zone bine conectate prin transportul public.

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„Ce primesc de la clienți sunt cerințe să fie cât mai aproape de facultăți. Dacă nu e aproape, să aibă transport în comun. Se merge pe garsoniere sau apartamente de două camere. Bugetele sunt mici. Vor să găsească ieftin, dar își dau seama că aceasta este piața pe partea de chirii și suplimentează bugetul”, a explicat Ionel Oglan.

Potrivit acestuia, cele mai ieftine garsoniere pornesc de la aproximativ 280 de euro pe lună, în timp ce pentru o garsonieră într-o zonă mai bună bugetul poate ajunge la 350 de euro. Există, bineînțeles, și locuințe mai scumpe, însă acesta este intervalul în care se încadrează o mare parte dintre solicitări.

Pentru a reduce costurile, tot mai mulți studenți aleg să locuiască împreună și să împartă chiria și cheltuielile lunare.

Dioda, Mihai Viteazu, Ștrand și zona Gării, printre cele mai căutate

Studenții caută în special cartierele aflate în apropierea centrelor universitare. Dioda, Mihai Viteazu, Ștrand și zona Gării sunt printre zonele în care cererea este ridicată, inclusiv din partea studenților de la Medicină.

În aceste cartiere, un apartament cu două camere poate ajunge la 400-450 de euro pe lună, iar locuințele disponibile sunt închiriate rapid. „În ultima perioadă, apartamentele s-au închiriat repede. Este un „boom” până la începutul lui octombrie și după se face liniște”, a mai spus Ionel Oglan.

Cererea venită din partea studenților poate reprezenta însă un dezavantaj pentru cei care caută o locuință pentru termen lung, spun agenții imobiliari. Studenții care s-au hotărât asupra unei locuințe se mișcă rapid, iar proprietățile bune dispar într-un timp scurt.

„Vin studenții și se hotărăsc repede. Ei se uită pe internet acasă și vin direct în localitate. Când vin în oraș, ei vor să închirieze imediat. De exemplu, dacă ești angajat în zona industrială, trebuie să te miști repede, altfel îți rămâne ce e mai scump”, a explicat agentul imobiliar.

Bugete de 350-400 de euro pentru majoritatea studenților

Și reprezentanții I-Imob observă o creștere puternică a cererii. „Perioada chiriilor a început ascensiunea foarte puternic încă de acum două săptămâni. Bugetul lor a rămas la fel ca și anul trecut, undeva la 350-400 euro/lună și caută cel mai mult zonele centrale și semicentrale, ca să fie aproape de facultăți”, a spus Silviu Gorun.

O categorie care dispune de bugete ceva mai mari este reprezentată de studenții veniți din străinătate. Spaniolii și italienii, de exemplu, au bugete de aproximativ 400-450 de euro pe lună și caută atât apartamente, cât și garsoniere sau studiouri.

Studenții care caută în septembrie riscă să găsească mai puține variante

Agenții imobiliari îi sfătuiesc pe studenți să nu lase căutarea unei locuințe pentru ultima clipă. „Greșeala pe care o fac mulți studenți este că vin în luna septembrie, când, de fapt, ar trebui să își caute din iunie-iulie ca să își găsească ceva bun”, a atras atenția Ionel Oglan.

Potrivit acestuia, pe măsură ce locuințele din zonele centrale și semicentrale sunt ocupate, căutarea se extinde către cartierele de la periferie. Traseul este, în general, dinspre centru către Vasile Aaron, Terezian, Turnișor și, ulterior, către Calea Cisnădiei și Șelimbăr.

Astfel, studenții care își încep căutările din timp au șanse mai mari să găsească o locuință bine poziționată și să evite competiția din perioada de vârf.

Căminele rămân cea mai ieftină variantă

Chiar dacă și taxele de cazare la cămin au crescut în 2026, pentru studenții care nu își permit o chirie de cel puțin 300 de euro pe lună, rămân o alternativă mult mai accesibilă. Pentru anul universitar 2026-2027, taxele de cazare la căminele ULBS au fost majorate față de anul universitar precedent.

Dacă anul trecut, studenții la buget plăteau 300 de lei taxa pentru cazare în Căminul nr. 1, într-o cameră cu 4 locuri, anul acesta prețul este de 360 de lei.

La căminele cu camere de patru locuri, studenții la buget plătesc între 260 și 360 de lei și pe lună, în funcție de cămin. Pentru camerele cu două locuri, tarifele ajung, în funcție de unitatea de cazare și categoria studentului, la aproximativ 500-600 de lei.

Căminele nr. 3 și 7 au și variante cu un singur loc, însă acestea sunt mai scumpe, tarifele pentru studenții la buget ajungând la 720-840 de lei pe lună.

Una dintre cele mai ieftine variante este Căminul Teologie, unde un student la buget poate plăti 260 de lei pentru un loc într-o cameră cu patru persoane și aproximativ 290 de lei pentru un loc în camerele cu două sau trei persoane, potrivit tarifelor pentru 2026-2027.

La polul opus se află Căminul Academica, unde tarifele sunt considerabil mai mari: 1.320 de lei pentru o garsonieră ocupată de o persoană, 1.440 de lei pentru o garsonieră pentru două persoane și până la 2.160 de lei pentru un apartament ocupat de patru persoane.

Chiria poate costa de peste zece ori mai mult decât un loc în cămin

Diferența dintre cazarea în cămin și chiria pe piața liberă este semnificativă. Un student care împarte un apartament de două camere cu un coleg și plătește, de exemplu, jumătate dintr-o chirie de 400-450 de euro ajunge la un cost de aproximativ 200-225 de euro pe lună, fără utilități.

Într-un cămin, un loc poate costa câteva sute de lei pe lună, în funcție de cameră, categorie și cămin. Pentru studenții cu bugete limitate, diferența poate fi decisivă.

Cu toate acestea, cererea pentru locuințele private rămâne ridicată în perioada premergătoare începerii anului universitar. Agenții imobiliari estimează că această efervescență va continua până la începutul lunii octombrie, după care piața chiriilor ar urma să revină la un ritm mai normal.