Pe scurt: Cunoscut drept „Omul fără barbă” pentru că era singurul membru al trupei texane care nu purta barba emblematică, Frank Beard a lăsat în urmă hituri precum „La Grange” și „Tush”.

Frank Beard, bateristul care a cântat timp de decenii în formația americană ZZ Top, a murit la vârsta de 77 de ani.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul trupei de blues-rock, citat de radioromania.ro, muzicianul s-a stins din viață luni, 17 august 2026, în timp ce primea îngrijiri paliative la ferma sa din Richmond, Texas, avându-i alături pe membrii familiei.

ZZ Top a fost înființată în 1969 și a susținut primul concert un an mai târziu. Formația a lansat 15 albume de studio și patru albume live, precum și piese devenite celebre, printre care „Gimme All Your Lovin’”, „Sleeping Bag” și „Viva Las Vegas”. Din componența grupului au făcut parte fondatorul și solistul Billy Gibbons și regretatul Dusty Hill. După moartea lui Hill, în 2021, formația și-a continuat activitatea, Elwood Francis preluând rolul de basist.

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Billy Gibbons a transmis un mesaj de despărțire de colegul de trupă

„Astăzi, Elwood și cu mine am pierdut un prieten și un colaborator extraordinar, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști înnăscuți și un mare și adevărat fiu al Texasului”, a declarat Billy Gibbons.

„Ritmul său distinctiv a avut un rol esențial în succesul ZZ Top. Formația din care a făcut parte timp de șase decenii își va continua drumul, așa cum și-a dorit el”, a adăugat muzicianul.

ZZ Top, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004, a continuat să susțină turnee în America de Nord, Europa și America de Sud. Formația a anunțat că intenționează să reia în weekend actualul turneu, „The Big One!”, cu două concerte la Austin City Limits.

Membrii trupei au precizat că acesta era unul dintre locurile preferate ale lui Beard, într-un oraș care devenise pentru el „un fel de a doua casă”.

Cariera lui Frank Beard, marcată de hituri precum „La Grange” și „Tush”

Beard s-a alăturat grupului după ce ZZ Top lansase primul său single, „Salt Lick”, și l-a adus ulterior pe Dusty Hill ca basist, potrivit revistei „Rolling Stone”. Forța ritmică a formației, Beard a susținut la baterie piese celebre precum „La Grange”, „Tush” și „Cheap Sunglasses”.

Muzicianul a devenit cunoscut drept „The Man With No Beard” („Omul fără barbă”), în ciuda numelui său de familie, deoarece era singurul membru al formației din Houston care nu purta barba lungă devenită emblematică pentru ZZ Top.

Celebrul album „Eliminator”, lansat în 1984, a inclus hiturile „Gimme All Your Lovin’”, „Sharp Dressed Man” și „Legs”. Discul s-a vândut în peste zece milioane de exemplare, a primit certificarea „diamant” din partea Asociației Industriei Discografice din America în 1996 și a fost nominalizat la premiile Grammy.

În 1987, formația a primit o nouă nominalizare la Grammy pentru albumul „Afterburner”. În 2021, ZZ Top a fost nominalizată și la categoria „cel mai bun film muzical” pentru documentarul regizat de Sam Dunn, „That Little Ol’ Band From Texas”.