Pe scurt: Baza Salvamont de la Bâlea Lac intră în șantier: primele intervenții vizează instalațiile vechi, iar salvatorii montani continuă intervențiile dintr-un sediu temporar.

Au început lucrările de reabilitare a Bazei Salvamont de la Bâlea Lac, potrivit unei postări a Consiliului Județean Sibiu pe Facebook.

Clădirea a fost eliberată de echipajele de salvatori montani și de echipamentele de intervenție, care au fost relocate temporar într-un spațiu închiriat în apropiere, astfel încât activitatea de salvare montană să poată continua pe durata șantierului.

Instituția a predat amplasamentul și a emis ordinul de începere a lucrărilor. Primele intervenții vizează dezafectarea și evacuarea vechilor instalații electrice, de încălzire și alimentare cu apă din clădirea bazei.

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Compania sibiană NV Const execută lucrările de 4,67 milioane de lei

Lucrările de reabilitare a Bazei Salvamont Bâlea Lac sunt executate de compania sibiană NV Const SRL, la o valoare adjudecată prin licitație publică de 4,67 milioane de lei. Contractul, semnat anterior, prevede o durată de execuție de 18 luni, așa cum a fost anunțat și la data semnării contractului.

Investiția este finanțată din fondurile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.

„O bază Salvamont modernă și eficientă energetic înseamnă condiții mai bune pentru colegii noștri de la Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu și, mai ales, un sprijin important pentru intervențiile destinate turiștilor și tuturor celor care ajung în zona Bâlea Lac”, a transmis Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.