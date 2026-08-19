Pe scurt:
Constructorii turci lucrează deocamdată doar pe 45% din traseul montan Boița-Cornetu. Ce se schimbă odată cu revizuirea Acordului de mediu și cum arată stadiul tunelurilor și viaductelor.
Lucrările de pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea intra într-o nouă etapă după revizuirea Acordului de mediu. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus documentația necesară pe 12 august 2026 la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), potrivit Mediafax.
“Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii Acordului de mediu, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentația necesară obținerii acestui Acord la ANMAP. După finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de mediu, ne așteptăm ca Ministerul Transporturilor să elibereze urgent Autorizațiile de construire pe toate sectoarele din șantier”, a transmis Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
În absența Acordului de mediu revizuit, constructorii turci Mapa-Cengiz pot lucra în prezent doar pe aproximativ 45% din șantierul Secțiunii 2 — la tuneluri, structuri (poduri, pasaje și viaducte) și terasamente — cu 646 de muncitori și 161 de utilaje mobilizate. Stadiul fizic general al secțiunii, care are 31,33 kilometri lungime, se apropie de 15%.
Stadiul tunelurilor și al viaductelor de pe traseul montan
La tunelul Boița 1 (264 m/247 m), stadiul fizic a ajuns la 39,80%. Galeria stângă este deja străpunsă, iar la cea dreaptă au fost excavați 109 metri, mai rămânând 138 de metri până la străpungere. La tunelul Robești (900 m), stadiul fizic este de 36,25%, excavația ambelor galerii fiind finalizată; în prezent se lucrează la hidroizolație și la căptușeala interioară. La tunelul Balota (500 m), stadiul fizic este de 5,21%, fiind excavați 104 metri din galeria dreaptă.
Pe cele trei sectoare pentru care a fost deja eliberată Autorizație de Construire, lucrările la poduri, pasaje și viaducte au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3, cu 85,41%, și Viaductul 2, cu 83,41%.
Secțiunea montană Boița-Cornetu este considerată una dintre cele mai complexe din punct de vedere tehnic de pe întregul traseu al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Aici urmează să fie construite 7 tuneluri, cu o lungime însumată de circa 5 kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime totală de aproximativ 11 kilometri.
Valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport (PT), este de 4,25 miliarde lei, fără TVA. Autostrada Sibiu-Pitești (A1) face parte din Coridorul European Rin-Dunăre-Marea Neagră (Coridorul 4), cu rol strategic atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, potrivit CNAIR. Recent, constructorii au demarat și lucrările la tunelul Boița 2, al șaptelea tunel de pe secțiune.
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