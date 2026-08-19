Pe scurt: Al doilea caz de acest fel raportat în doar câteva zile la Copșa Mică. De data aceasta, șoferul a fost trimis direct la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Un bărbat de 44 de ani, din Copșa Mică, a fost oprit pentru control de polițiștii Poliției Orașului Copșa Mică, marți, 18 august 2026, în jurul orei 07:00, în timp ce conducea un autoturism pe strada Șoseaua Sibiului, potrivit IPJ Sibiu.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește pragul de la care fapta este considerată infracțiune, nu doar contravenție.

Ca urmare, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, procedură standard folosită pentru confirmarea rezultatului obținut cu etilotestul.

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Potrivit legislației în vigoare, conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu o îmbibație alcoolică ce depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau amendă penală.

Cazul este al doilea de acest fel semnalat în zona Copșa Mică în ultimele zile. Cu puțin timp înainte, o tânără de 20 de ani a fost prinsă băută la volan tot în Copșa Mică, în timp ce un alt șofer a fost depistat în aceeași perioadă în Șelimbăr.