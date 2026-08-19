Polițiștii sibieni au declanșat miercuri, 19 august, o amplă căutare a unui bărbat de 62 de ani din Mediaș, dispărut din data de 4 iulie, după ce ar fi plecat la muncă în Germania.

Cazul a ajuns la cunoștința autorităților după ce fiul bărbatului a sesizat Poliția Municipiului Mediaș, iar polițiștii au emis un apel public pentru identificarea acestuia.

„Polițiștii sibieni caută un bărbat, în vârstă de 62 de ani care, în data de 04 iulie a.c., a plecat la muncă în Germania, iar de atunci nu mai poate fi contactat de familie. La data de 19 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, în data de 04 iulie a.c., tatăl dumnealui, numitul BOȘTIOG PETRU, în vârstă de 62 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, a plecat la muncă în Germania, iar de atunci nu mai poate fi contactat de familie”, a transmis IPJ Sibiu.

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Potrivit semnalmentelor comunicate, bărbatul are înălțimea de aproximativ 1,80 metri, greutate de circa 70 de kilograme, păr cărunt, ochi verzi și poartă mustață, fără alte semne particulare.

La momentul dispariției, acesta purta un tricou albastru cu mânecă scurtă, șapcă neagră, pantaloni lungi tip blug de culoare bleumarin și pantofi sport negri.

Persoanele care dețin informații despre bărbatul dispărut sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.