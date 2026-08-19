Biserica din Gușterița are nevoie de ajutorul sibienilor: pictarea cupolei costă peste 40.000 de euro

Parohia Gușterița le cere sprijinul sibienilor pentru finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte derulate în ultimii ani: pictarea bisericii din Gușterița. După finalizarea picturii altarului, urmează o etapă mult mai amplă și costisitoare – pictarea cupolei și, ulterior, a întregului interior al bisericii.

Lucrările la biserica din Gușterița sunt realizate în tehnica frescă, una dintre cele mai dificile și costisitoare tehnici de pictură bisericească. Costul este estimat la aproximativ 200 de euro pentru fiecare metru pătrat, iar pictura cupolei bisericii ajunge la cel puțin 40.000 de euro.

„Suntem bucuroși de noua pictură a bisericii noastre, dar mai avem mult de pictat și avem nevoie de ajutor, pentru că ceea ce facem nu este doar pentru noi, ci pentru multe generații după noi! Am finalizat pictura altarului și urmează întreaga biserică!”, au transmis reprezentanții Parohiei Gușterița.

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Cupola, următoarea etapă a proiectului

După finalizarea altarului, pictorii urmează să înceapă lucrările la bolta bisericii. Este o suprafață mult mai mare, care presupune și costuri semnificative.

„Am pictat altarul și urmează restul bisericii. Costurile sunt de 200 de euro pe metru pătrat, iar tehnica se numește frescă. Se pictează pe peretele proaspăt, așa cum se pictează frescele în mănăstiri. Este cel mai greu de făcut și de aceea este destul de scump. Este un preț mediu, nu este echipa cea mai scumpă”, a explicat preotul Alexandru Ioniță.

Pentru a putea continua lucrările, în biserică trebuie montată o schelă care să permită accesul pictorilor la suprafețele aflate la înălțime. Până la montarea acesteia, parohia trebuie să strângă fondurile necesare pentru următoarea etapă. „Practic, pictorii lucrează la două biserici, la noi și în Daia. Dacă am terminat altarul, acum instalăm schela în biserică, iar între timp încercăm să strângem bani pentru cupolă”, a spus preotul.

Pictarea întregii cupole costă aproximativ 40.000 de euro

Prima etapă importantă după altar este pictarea cupolei biserici, adică suprafața aflată sub acoperiș, până la nivelul ferestrelor. Suprafața este estimată la aproximativ 200 de metri pătrați, ceea ce înseamnă un cost de circa 40.000 de euro doar pentru această parte a lucrării.

„Bolta întregii biserici trebuie pictată. Tot ce este sub acoperiș, până la ferestre. Suprafața este de aproximativ 200 de metri pătrați, iar costul este de 40.000 de euro pentru boltă”, a explicat Alexandru Ioniță.

Proiectul nu se oprește însă la cupolă. Ulterior, vor trebui pictați și pereții bisericii, astfel încât întregul interior să fie finalizat. „Toată biserica ar fi minimum 80.000 de euro. Mai sunt și pereții care continuă cupola. Acestea sunt costurile și tot ce facem provine din donațiile oamenilor care vor să sprijine acest proiect”, a mai spus preotul.

Costurile proiectului nu se rezumă la plata pictorilor. Parohia trebuie să suporte și cheltuieli pentru schelă, lemn și alte materiale și lucrări necesare pentru desfășurarea proiectului. „Pe lângă pictura în sine, mai sunt și alte cheltuieli: lemn, schelă și alte cheltuieli pe lângă pictura propriu-zisă”, a explicat preotul.

Lucrările sunt realizate pe măsură ce sunt strânse fondurile, astfel că durata proiectului depinde direct de sprijinul primit din partea comunității.

Dacă ar fi fonduri, biserica ar fi gata într-un an

Preotul Alexandru Ionițăspune că, dacă ar exista întreaga sumă necesară, pictura ar putea fi finalizată într-un singur an. În prezent însă, lucrările sunt etapizate în funcție de donațiile primite.

„Dacă am picta încontinuu, am finaliza într-un an, dar nu putem face asta pentru că nu avem fonduri. Noi pictăm, strângem bani, stăm cu emoții dacă strângem bani să plătim fiecare capitol. Nu avem bugetul pentru toată pictura. Dacă am avea banii, anul viitor pe vremea asta ar putea fi gata”, a spus preotul Alexandru Ioniță.

În lipsa fondurilor necesare, proiectul s-ar putea întinde pe o perioadă de doi sau chiar trei ani, în funcție de ritmul în care parohia reușește să strângă banii. „Dacă nu, se poate prelungi la doi-trei ani, cum reușim să strângem fonduri”, a mai precizat preotul.

Cum pot ajuta sibienii

Cei care doresc să sprijine proiectul de pictare a bisericii din Gușterița pot face donații în contul special destinat lucrărilor:

Parohia Gușterița

IBAN: RO53BTRLRONCRT0585118902

Donațiile pot fi făcute și direct la biserică. Banii strânși în acest cont sunt destinați proiectului de pictare a bisericii.