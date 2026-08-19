Pe scurt:
Șoferii plătesc în continuare scump la pompă motorina, dar benzina dă semne de ieftinire. Vezi în ce județe găsești cei mai mici carburanți și cum a evoluat inflația în iulie.
Motorina rămâne și miercuri, 19 august 2026, la peste 10 lei pe litru, în timp ce prețul benzinei a scăzut ușor față de ziua precedentă, potrivit Adevărul.
Cele mai mici prețuri la motorină au fost înregistrate în Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj, unde litrul costă 10,01 lei. În Cluj, motorina este 10,09 lei pe litru, iar în Ilfov prețul ajunge la 10,02 lei.
Prețurile actualizate din Sibiu
Prețurile carburanților din județul Sibiu se mențin la un nivel ridicat, diferențele dintre stațiile de alimentare fiind vizibile atât la benzina standard și premium, cât și la motorina standard și premium.
Cele mai mici prețuri din lista transmisă sunt de 9,48 lei/l pentru benzina standard, 9,99 lei/l pentru benzina premium, 10,10 lei/l pentru motorina standard și 10,50 lei/l pentru motorina premium. Mai jos sunt centralizate prețurile și stațiile de alimentare din Sibiu și Miercurea Sibiului.
Benzină
|Stație / locație
|Benzină standard (lei/l)
|Benzină premium (lei/l)
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|9,48
|10,08
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|9,51
|9,99
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|9,51
|9,99
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu
|9,51
|9,99
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|9,51
|10,11
|Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu
|9,51
|10,14
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|9,54
|10,14
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|9,55
|9,99
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|9,55
|9,99
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN, Sibiu
|9,55
|9,99
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|9,55
|9,99
|OMV – A1, Miercurea Sibiului
|9,57
|10,14
|MOL – Calea Șurii Mari FN, Sibiu
|9,57
|10,14
|MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu
|9,57
|10,14
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu
|9,57
|10,14
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|9,57
|10,15
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|9,57
|10,15
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|9,57
|10,17
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|9,57
|10,17
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|9,57
|10,14
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|9,57
|10,14
Motorină
|Stație / locație
|Motorină standard (lei/l)
|Motorină premium (lei/l)
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|10,10
|10,50
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|10,14
|10,91
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|10,14
|10,91
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu
|10,14
|10,91
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|10,14
|10,54
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|10,14
|10,54
|Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu
|10,14
|10,54
|OMV – A1, Miercurea Sibiului
|10,20
|11,01
|MOL – Calea Șurii Mari FN, Sibiu
|10,20
|11,01
|MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu
|10,20
|11,01
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu
|10,20
|11,01
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|10,20
|11,01
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN, Sibiu
|10,20
|11,01
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|10,20
|11,01
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|10,20
|11,01
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|10,20
|11,01
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|10,20
|11,01
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|10,35
|11,01
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|10,35
|11,01
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|10,40
|11,04
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|10,40
|11,04
Inflația a scăzut în iulie, dar motorina și benzina s-au scumpit puternic
Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an, atingând nivelul de 8,2%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).
Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iulie au fost la motorină, 30,7%, și la benzină, 23,15%. Au urmat energia termică, 10,70%, cărțile, ziarele și revistele, 10,82%, detergenții, 9,92%, tutunul și țigările, 8,51%, articolele de igienă și cosmeticele, 6,80%, medicamentele, 4,36%, și gazele, 0,97%.
Recent, motorina s-a ieftinit, iar șoferii au plătit cu 34 de lei mai puțin la un plin.
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