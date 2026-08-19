Pe scurt: De la 1 septembrie se lansează o nouă platformă în sănătate, dar cardul din portofel nu dispare peste noapte. Cine va putea renunța la el și cine trebuie să-l păstreze în continuare.

Cardul național de sănătate va fi înlocuit treptat de cartea electronică de identitate, care va permite autentificarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, a anunțat Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit acestuia, cele două documente vor putea fi utilizate concomitent pentru o perioadă, iar termenul de 1 septembrie 2026 marchează lansarea platformei „e-SănătateaMea”, nu retragerea completă a cardurilor actuale, relatează Libertatea.

Cartea electronică de identitate va înlocui treptat cardul de sănătate

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul, iar noua carte electronică de identitate devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a explicat Moldovan.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cartea electronică de identitate (CEI) conține un cip cu certificat digital pentru autentificare și semnătură electronică avansată, ceea ce va permite identificarea rapidă și sigură a titularului în Platforma informatică din asigurările de sănătate. Datele despre istoricul medical al pacienților nu vor fi stocate pe documentul fizic, ci în sistemele informatice ale CNAS – CEI va funcționa practic ca o cheie digitală de acces la aceste informații.

Deși 1 septembrie 2026 este data preconizată pentru lansarea platformei „e-SănătateaMea”, cardurile de sănătate actuale nu vor fi anulate automat. Până la emiterea instrucțiunilor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurații trebuie să continue utilizarea cardurilor pentru accesarea serviciilor medicale.

„Persoanele care nu au primit o carte electronică de identitate vor folosi în continuare actualul card de sănătate, în condițiile aplicabile și în prezent”, a precizat Moldovan.

Platforma „e-SănătateaMea” va deveni o componentă cheie a infrastructurii informatice din sănătate, gestionată de CNAS. Aceasta va integra sistemul informatic unic, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, prescripția electronică și dosarul electronic al pacientului.

Tranziția va dura până în 2031, potrivit legislației europene

Conform legislației europene, buletinele clasice vor rămâne valabile până cel târziu la 3 august 2031. După acest termen, toți cetățenii vor fi obligați să le înlocuiască cu una dintre cele două variante disponibile: cartea electronică de identitate, care include cip, sau cartea de identitate simplă, fără suport electronic. Persoanele care optează pentru varianta simplă nu vor putea folosi documentul pentru autentificare digitală sau ca act de călătorie în Uniunea Europeană.

„Înlocuirea actualelor carduri de sănătate cu CEI nu este un proces care se va întâmpla instantaneu. Va exista o perioadă de tranziție în care ambele documente vor fi valabile, iar condițiile exacte vor fi stabilite prin reglementări ulterioare”, a mai adăugat președintele CNAS. Pacienții sunt sfătuiți să păstreze cardurile actuale până la finalizarea completă a tranziției.

La baza acestei tranziții se află articolul 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, completat prin Legea nr. 162/2020. Aceasta prevede că fiecare cetățean va face tranziția la noua carte electronică de identitate în funcție de momentul în care îi este emis noul document.

„Actualul card își încetează valabilitatea la data la care titularului îi este eliberată o carte electronică de identitate”, stipulează legea.