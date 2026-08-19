Pe scurt: România trimite cinci piloți la cea mai dificilă clasă de concurs din acrobația aeriană mondială, după un an în care sportivii români au luat aproape tot podiumul la o altă categorie.

Cinci piloți români vor concura alături de elita mondială a acrobației aeriene la Campionatul Mondial de Acrobație cu Avionul, clasa Unlimited, care începe în Iowa, SUA, potrivit Mediafax.

Competiția se desfășoară în perioada 23 august – 2 septembrie 2026, la Mason City.

România este reprezentată de Laszlo Ferencz, Valentin Caval, Vlad Popescu, Dan Ștefănescu și Romain Fhal, potrivit Aeroclubului României. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele au fost pregătite pentru competiție. Timp de mai bine de o săptămână, concurenții vor participa la o serie de probe care le vor testa precizia, concentrarea și capacitatea de a controla aeronava în timpul unor manevre acrobatice complexe.

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România a dominat clasamentul la ediția din 2025, în Ungaria

Participarea la competiția din SUA vine după performanțele obținute anul trecut la Campionatul Mondial de Acrobație cu Avionul, clasele Advanced și Intermediate, desfășurat în perioada 12–20 septembrie 2025, pe aerodromul Sármellék din Ungaria.

La clasa Advanced, Valentin Caval a obținut medalia de bronz, cu 8.438,96 puncte și un procentaj general de 78,275%. Pilotul român a încheiat competiția pe locul al treilea, după francezii Maxime Orth și Paul Chesneau.

Rezultatul cel mai spectaculos al delegației române a fost însă obținut la clasa Intermediate, unde piloții români au ocupat toate cele trei locuri de pe podium.

Sebastian Dan a câștigat titlul mondial, urmat de Andreea Bănesaru, pe locul al doilea, și Lucian Drăguș, pe locul al treilea. România a avut nu mai puțin de șapte piloți în primele șapte poziții ale clasamentului.

Cum arată proba din „box-ul” de un kilometru cub

Potrivit site-ului oficial al competiției din 2026, piloții trebuie să-și demonstreze capacitatea de a controla aeronave de înaltă performanță în condiții fizice extrem de solicitante. Evoluțiile au loc într-un spațiu aerian delimitat, denumit „box”, cu dimensiunea de aproximativ un kilometru cub.

Campionatele de acrobație aeriană se organizează din 1960, când a avut loc primul Campionat Mondial de Acrobație Aeriană la Bratislava, în Cehoslovacia. Competiția s-a diversificat în prezent în mai multe categorii, inclusiv „Advanced” și „Unlimited” la avioane cu motor și planoare, Campionatele Mondiale YAK-52 și o nouă serie FAI Elite.

Ediția din 2026 începe pe 23 august 2026, la Mason City, în Iowa, iar competiția se va încheia pe 2 septembrie 2026. România va încerca să continue seria rezultatelor importante obținute în competițiile internaționale de acrobație aeriană.