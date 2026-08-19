CSU Sibiu continuă să joace în Sala Transilvania, astfel că scoate la vânzare abonamentele pentru sezonul 2026-2027.

Conform unei informări oficiale transmise de către Consiliul Județean Sibiu, CSU Sibiu va disputa meciurile de pe teren propriu în Sala Transilvania cel puțin până la finalul anului 2026.

”După finalizarea procedurii de desemnare a constructorului pentru proiectul de renovare, vom fi informați cu privire la calendarul lucrărilor și momentul exact când va trebui să ne relocăm. Până atunci, echipa își va continua activitatea în Sala Transilvania, existând posibilitatea ca acest lucru să se întâmple inclusiv pe parcursul anului 2027, în funcție de evoluția procedurilor administrative. În momentul în care va fi necesară relocarea, meciurile de pe teren propriu se vor disputa în Sala Polivalentă Măgura Cisnădie” se arată în comunicatul emis miercuri de clubul CSU.

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Abonamentele pentru sezonul 2026–2027 vor putea fi utilizate la toate meciurile disputate în Sala Transilvania, în cadrul Ligii Naționale și a Cupei României.

Campania de abonamente se va desfășura în perioada 20 august – 2 septembrie 2026, în două etape: reabonarea abonaților din sezonul precedent și achiziționarea abonamentelor noi.

În prima etapă, în perioada 20–26 august 2026, abonații din sezonul precedent își pot reînnoi abonamentul și astfel își pot păstra locul din sezonul trecut. Pe toată durata perioadei de reabonare, locurile acestora rămân rezervate.

Reabonarea se poate face online, prin platforma de ticketing, începând cu 20 august, ora 10:00, pe baza adresei de e-mail asociate abonamentului din sezonul precedent.

Pentru cei care preferă achiziția fizică sau nu reușesc să efectueze reînnoirea online, reabonarea la casierie se poate face în perioada 24–26 august, în intervalul 11:00–19:00. Astfel, abonații își pot păstra locul și pot face achiziția la casierie până la finalul perioadei de reabonare.

De asemenea, abonații din sezonul precedent au posibilitatea de a-și schimba locul, prin platforma online sau la casierie, alegând un alt loc disponibil, cu condiția ca acesta să nu fie ocupat sau rezervat unui alt abonat din sezonul precedent.

Abonamente noi, din 27 august

Cea de-a doua etapă se desfășoară în perioada 27 august – 2 septembrie 2026 și este destinată abonamentelor noi. Acestea pot fi achiziționate online, prin platforma de ticketing, pe toată durata perioadei, iar la casierie în următoarele zile: 27–28 august: 11:00–19:00 și 31 august – 2 septembrie: 11:00–17:00

Astfel, suporterii care doresc să își achiziționeze un abonament nou pot face acest lucru online în orice zi din perioada 27 august – 2 septembrie, iar la casierie în zilele și intervalele orare menționate mai sus.

Casieria pentru abonamentele sezonului 2026-2027 va fi la Stadionul Municipal Sibiu, Casieria Peluza Nord, situată pe strada Nicolaus Olahus.

Abonamentele rămân valabile și în cazul relocării

În cazul în care meciurile de pe teren propriu vor fi mutate din anul 2027 la Sala Polivalentă Măgura Cisnădie, toate abonamentele vor fi transferate automat în sectoarele alocate. Fiecare abonat va primi, pe adresa de e-mail utilizată la achiziționarea abonamentului, o notificare care va conține noul sector, rândul și locul alocat, precum și perioada în care își va putea confirma locul sau îl va putea modifica online.

Foto credit: Catalin Margarit / PinPhoto

Dacă locul repartizat nu corespunde preferințelor, acesta va putea fi schimbat gratuit, online, în limita locurilor disponibile în sectorul alocat, prin intermediul platformei de ticketing.

Repartizarea abonamentelor va fi realizată astfel:

Abonamentele din sectoarele A și B ale Sălii Transilvania, corespunzătoare rândurilor A–F și locurilor 1–13, vor fi transferate în Peluza E – Galeria CSU din Sala Polivalentă Măgura Cisnădie.

Restul locurilor din sectoarele A și B vor fi relocate în Peluza D.

Abonamentele din Sectoarele C și D VIP ale Sălii Transilvania, respectiv Sectorul C – rândurile A–G, locurile 1–13 și Sectorul D – rândurile A–G, locurile 1–12, vor fi relocate în Sectorul B, respectiv sectoarele A și C (rândurile 1-7, locurile 1-4).

Restul locurilor din sectoarele C și D vor fi relocate în sectoarele A și C (rândurile 1-5, locurile 5-25; rândul 6, locurile 5-22; rândul 7, locurile 5-20)

Odată cu lansarea campaniei de abonamente, pe rețelele de socializare și pe site-ul oficial csusibiu.ro vor fi disponibile hărțile celor două săli, Transilvania și Măgura Cisnădie, pentru a putea fi consultată corespondența dintre locurile din cele două configurații.

Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026/2027:

În perioada de reabonare, costul unui abonament în sectoarele A și B va fi de 340 lei, în timp ce pentru zona VIP din sectoarele C și D, prețul va fi de 490 lei. Pentru restul locurilor din sectoarele C și D, costul unui abonament va fi de 450 lei.

Pentru abonamentele noi, costul unui abonament în sectoarele A și B va fi de 390 lei, în timp ce pentru zona VIP din sectoarele C și D, prețul va fi de 540 lei. Pentru restul locurilor din sectoarele C și D, costul unui abonament va fi de 500 lei.

În cazul studenților și pensionarilor, costul abonamentului va fi de 250 lei, indiferent de perioadă.

Pachete Family la prețuri avantajoase

Pentru reabonare, suporterii au la dispoziție și pachete Family, cu prețuri diferite în funcție de zona aleasă.

În sectoarele A și B, pachetul Family pentru 1 adult și 1 copil va avea un preț de 440 lei, cel pentru 1 adult și 2 copii va costa 540 lei, iar pachetul pentru 2 adulți va fi disponibil la 660 lei. Pentru familiile formate din 2 adulți și 1 copil, prețul va fi de 760 lei, iar pentru 2 adulți și 2 copii, de 860 lei.

Foto: Robert Bîrsan

În sectoarele C și D, pachetul Family pentru 1 adult și 1 copil va costa 550 lei, cel pentru 1 adult și 2 copii va fi 650 lei, iar pachetul pentru 2 adulți va avea un preț de 880 lei. Familiile formate din 2 adulți și 1 copil vor putea achiziționa pachetul la 980 lei, în timp ce pachetul pentru 2 adulți și 2 copii va costa 1.080 lei.

Pentru abonații noi, vor fi disponibile, de asemenea, pachete Family, cu prețuri diferențiate în funcție de zona aleasă.

În sectoarele A și B, pachetul Family pentru 1 adult și 1 copil va avea un preț de 490 lei, cel pentru 1 adult și 2 copii va costa 590 lei, iar pachetul pentru 2 adulți va fi disponibil la 760 lei. Pentru familiile formate din 2 adulți și 1 copil, prețul va fi de 860 lei, iar pentru 2 adulți și 2 copii, de 960 lei.

În sectoarele C și D, pachetul Family pentru 1 adult și 1 copil va costa 600 lei, cel pentru 1 adult și 2 copii va fi disponibil la 700 lei, iar pachetul pentru 2 adulți va avea un preț de 980 lei. Familiile formate din 2 adulți și 1 copil vor putea achiziționa pachetul la 1.080 lei, în timp ce pachetul pentru 2 adulți și 2 copii va costa 1.180 lei.

Atât în perioada de reabonare, cât și în perioada destinată abonamentelor noi, pachetele Family vor putea fi achiziționate exclusiv de la casierie.

Excepție fac pachetele pentru 2 adulți, care vor putea fi achiziționate atât de la casierie, cât și online, prin platforma de ticketing.

Care sunt prețurile biletelor

În ceea ce privește biletele pentru meciurile din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM) și Cupa României, prețurile acestora vor fi următoarele:

Pentru meciurile disputate în Sala Transilvania, copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de acces gratuit, fără loc asigurat.

Pentru sectoarele A/B, prețul unui bilet este de 25 lei pentru adulți și 15 lei pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani. În sectoarele C/D, biletele costă 35 lei pentru adulți și 20 lei pentru copiii între 7 și 14 ani.

În cazul meciurilor disputate în Sala Polivalentă Măgura Cisnădie, copiii cu vârsta de până la 6 ani au, de asemenea, acces gratuit, fără loc asigurat.

Pentru sectoarele A/B/C, biletele sunt 35 lei pentru adulți și 20 lei pentru copiii între 7 și 14 ani, în timp ce pentru peluzele D/E/F/G (peluză), prețul este de 25 lei pentru adulți și 15 lei pentru copiii între 7 și 14 ani.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit, în baza certificatului de handicap și în limita locurilor disponibile.