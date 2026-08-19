Google schimbă din temelii Maps și Waze: Inteligența artificială Gemini, parte din navigație

Pe scurt: Vrei o terasă liniștită cu mese în aer liber? Noul Google Maps o găsește direct din întrebarea ta, fără să mai cauți prin liste de recenzii.

Google Maps pregătește cea mai mare actualizare din ultimii ani, cu integrarea completă a inteligenței artificiale Gemini, o nouă funcție numită Ask Maps și navigare conversațională, potrivit Mediafax.

Schimbările urmează să fie implementate până la finalul acestui an, în aplicația deschisă de aproximativ 44 de milioane de ori pe lună.

Gemini fusese prezentat inițial în luna martie, cu lansare în Statele Unite și India. Acum, tehnologia ajunge și în Europa, iar asistentul Google nu se va mai limita la comenzile vocale de bază. Noul sistem va putea planifica itinerarii complexe, folosind limbaj natural, la fel cum ar face-o un asistent uman.

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Ask Maps găsește restaurante prin descrieri, nu prin cuvinte-cheie

Principala noutate este funcția Ask Maps, care permite adresarea unor întrebări complexe, de exemplu găsirea unui restaurant cu mese în aer liber și atmosferă liniștită. Inteligența artificială analizează recenziile și datele locației pentru a oferi răspunsuri personalizate, iar funcția va fi disponibilă nu doar șoferilor, ci și celor care merg pe jos, cu bicicleta sau motocicleta. Pentru cei care vor testa noua funcție în căutarea unui local bun, un ghid local cu peste 20 de localuri arată deja ce opțiuni există la Sibiu, de la 9 la 78 de lei.

O altă noutate este Navigația Conversațională, activată prin comandă vocală, care le permite utilizatorilor să vorbească direct cu Gemini în timpul deplasării. Aceștia vor putea cere recalcularea traseului sau adăugarea unor opriri de ultim moment, iar aplicația va găsi puncte de interes precum benzinării sau stații de încărcare, fără a fi nevoie de atingerea ecranului.

Navigația Imersivă completează pachetul de noutăți, aducând reconstrucții 3D fotorealiste ale traseelor. Utilizatorii vor putea explora punctele de interes într-un mod complet nou, potrivit informațiilor citate de Mediafax. Toate aceste funcții urmează să fie disponibile gratuit.

Waze primește și el funcții similare de raportare vocală

Actualizarea face parte dintr-o strategie mai amplă a Google de a integra Gemini în cât mai multe produse. Aplicația Waze va beneficia, la rândul ei, de funcții asemănătoare, iar șoferii vor putea raporta incidente rutiere prin comenzi vocale, în limbaj natural, o direcție care completează funcția introdusă recent de Waze pentru șoferi. Compania susține că schimbările reprezintă cea mai importantă evoluție a hărților digitale din ultimul deceniu.