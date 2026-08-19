O posibilă schimbare a modului în care elevii intră la liceu stârnește deja reacții diferite în rândul directorilor unităților de învățământ din Sibiu. Potrivit propunerii aflate în discuție, liceele ar putea organiza un examen de admitere propriu, iar prin această probă ar putea selecta direct până la 50% dintre elevii care vor ocupa locurile disponibile.

În acest scenariu, elevii de clasa a VIII-a ar putea ajunge să susțină atât Evaluarea Națională, cât și un examen suplimentar pentru liceul dorit. Directorii sibieni atrag atenția atât asupra oportunităților pe care le-ar avea liceele, cât și asupra riscurilor pe care le-ar putea genera noul sistem.

Directorul Liceului Teoretic „Axente Sever” din Mediaș, prof. Agîrbiceanu Ana-Maria, consideră că măsura are atât avantaje, cât și dezavantaje. În opinia sa, liceele cu rezultate bune ar fi avantajate de posibilitatea de a-și selecta o parte dintre viitorii elevi, în timp ce liceele tehnologice ar putea avea de pierdut.

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„E și bine, e și rău. Într-un fel, liceele bune se bucură pentru oportunitatea asta, dar liceele tehnologice cred că o să ibî de suferit. Acum, va trebui să ne hotărâm. Cred că liceele bune o să facă admitere”, a spus directoarea.

Aceasta atrage însă atenția asupra presiunii suplimentare care ar putea apărea asupra elevilor de clasa a VIII-a. Copiii ar trebui să se pregătească atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru eventualul examen organizat de liceul pe care îl vizează. „Cred că este un stres pentru copilul de clasa a VIII-a să dea și admiterea la liceu, și Evaluarea Națională. Clar, bătaia o să fie pe liceele bune”, a mai spus prof. Agîrbiceanu Ana-Maria.

Totuși, aceasta consideră că existența unei probe de admitere ar putea avea și un avantaj: stabilirea unui nivel minim pentru accesul la liceu. „Eu aș da admitere la toate liceele, să nu se intre la liceu cu notă sub 5”, a precizat directoarea.

Liceele tehnologice se tem de efectele asupra structurii școlilor

O poziție mai rezervată are prof. Alina Soare-Popescu, directorul Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” din Sibiu. Aceasta spune că, în acest moment, nu și-a format o opinie definitivă cu privire la schimbare și consideră că este nevoie de o analiză mai amplă.

„Eu, personal, la momentul acesta nu mi-am formulat un punct de vedere. Consider că sunt persoane superioare funcției de director care pot găsi soluții optime. Sunt continue reforme. Nu știu să spun dacă e bine sau nu, nu am o analiză în sensul acesta”, a explicat Alina Soare-Popescu.

Principala preocupare este legată de modul în care o astfel de schimbare ar putea afecta diferitele tipuri de licee. Unele unități ar putea deveni mai atractive pentru elevi, în timp ce altele ar putea pierde din numărul de candidați.

„Orice schimbare e bună dacă nu afectează structura liceului, ca personal, ca elevi. Important este să nu dispară un anumit tip de liceu. Unele vor avea de câștigat, altele nu”, a spus directoarea.

Aceasta consideră că este important ca schimbarea să nu conducă la dispariția unor licee sau specializări și subliniază faptul că sistemul de educație trebuie să țină cont de elevii proveniți din medii diferite. „Sunt copii din toate părțile, „din toate păturile”, a adăugat aceasta.

Totodată, directoarea nu exclude ca forma finală a admiterii să se modifice până anul viitor. „Posibil să se schimbe lucrurile până la anul”, a mai spus Alina Soare-Popescu.

„Sistemul actual este mai transparent”

Mult mai categoric este directorul Colegiului Energetic din Sibiu, Sorin Dan Volosciuc. Acesta se declară împotriva introducerii admiterii separate organizate de licee.

Directorul își amintește că, în urmă cu aproximativ două decenii, sistemul de admitere paralelă a fost eliminat tocmai pentru a evita interpretările și eventualele probleme legate de corectitudinea procesului. „Personal, nu sunt de acord cu ea, pentru că îmi aduc aminte că acum vreo 20 de ani, fostul ministru Marga a eliminat posibilitatea de admitere paralelă ca să nu fie interpretări și corupție”, a declarat Sorin Dan Volosciuc.

Acesta consideră că examenul de admitere centralizat este mai transparent și oferă aceleași reguli pentru toți elevii. „Mi se pare solicitată de unii ca un mijloc de propagare a corupției. Admiterea centralizată este cea mai transparentă și nu cred că este în regulă să se organizeze admiteri separate”, a explicat directorul.

În opinia sa, sistemul actual nu împiedică elevii foarte buni să ajungă la liceele pe care și le doresc, deoarece aceștia pot opta pentru unitățile de învățământ în funcție de rezultatele obținute. „Oricum, elevii foarte buni, dacă vor să aleagă liceele, le aleg. De ce să mai dai un alt examen pe un anumit număr de locuri și e netransparent, din punctul meu de vedere?”, a spus acesta.

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