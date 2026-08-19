FC Inter Sibiu și Academia de Fotbal Alma Sibiu au stabilit o colaborare importantă pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Conform protocolului dintre Inter Sibiu și Alma, un număr de 10 jucători pot evolua la ambele echipe în acest sezon.

Cei 1o juniori pot juca pentru FC Inter Sibiu în Liga a III-a sau pentru Alma în Superliga de seniori organizată de AJF, dar și pentru grupele de juniori ale Academiei la categoriile de vârstă la care sunt eligibili.

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”Considerăm că un astfel de parteneriat le oferă copiilor și juniorilor mai multe minute de joc, experiență competițională și un cadru mai bun pentru dezvoltare, astfel încât, atunci când sunt pregătiți, să poată face pasul către fotbalul de performanță.

Fotbalul sibian are nevoie de astfel de proiecte, de colaborare între cluburi și academii și de un traseu clar pentru tinerii care își doresc să facă performanță. Ne bucurăm să construim împreună un proiect pentru viitorul fotbalului sibian” a anunțat Teodor Birț, cel care a reînființat Inter în 2020, iar în acest an a câștigat în instanță palmaresul clubului.

Teodor Birț a fost președintele clubului FC Hermannstadt timp de 4 ani, în perioada iulie 2015 – august 2019, timp în care echipa a promovat succesiv din Liga 4 până în Liga 1.