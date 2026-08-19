Un bărbat din Benești, județul Sibiu, a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a condus o mașină fără să aibă permis de conducere. El a încercat să scape de pedeapsă, mințindu-i pe polițiștii care l-au oprit în trafic.

Totul s-a întâmplat în 13 septembrie 2025, în jurul orei 05:30. Polițiștii sibieni au fost alertați că două minore au fost preluate din localitatea Vecerd de un autoturism marca Volkswagen Golf de culoare albastră. Echipajul de poliție aflat în deplasare pe DJ 141A a observat autoturismul în cauză, deplasându-se din sens opus, astfel că a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase. După ce vehiculul a fost tras pe marginea drumului, oamenii legii s-au apropiat de portiera din stânga-față și au constatat că nimeni nu era la volan.

În interiorul mașinii au fost găsite patru persoane: cele două minore despre care fusese făcută sesizarea, preluate ulterior de polițiști, și doi bărbați. Pe bancheta din spate stăteau 3 persoane: una dintre fete și cei doi bărbați.

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I-a mințit pe polițiști

Ocupanții autoturismului au susținut inițial în fața agenților că la volan s-ar fi aflat o altă persoană, care ar fi sărit din mașină și ar fi fugit în pădure la vederea echipajului. Această versiune a fost înlăturată ca neverosimilă, având în vedere că autospeciala se afla în spatele autoturismului și nimeni nu a fost observat părăsind vehiculul, conform datelor de pe rejust.ro.

Mai mult, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului s-a aflat unul dintre bărbații de pe banchetă. El s-a furișat în spate, sperând că oamenii legii îi vor crede povestea. Interogarea bazelor de date a confirmat că acesta nu figura ca deținător de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În plus, deși testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, testarea cu aparatul Drugtest a fost pozitivă pentru cocaină și amfetamină.

A scăpat de închisoare

În fața instanței, inculpatul a recunoscut fapta reținută în sarcina sa și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată. Astfel, în 18 august 2026, Judecătoria Mediaș l-a condamnat pe bărbat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru conducere fără permis de conducere, dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, bărbatul este obligat să respecte mai multe măsuri și obligații, respectiv să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele fixate și să comunice orice schimbare de locuință sau de loc de muncă, să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității pentru 80 de zile.