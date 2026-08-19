Pe scurt: La 16 ani, fără permis și cu un scuter neînmatriculat pe strada principală din sat. Polițiștii din Orlat au intervenit rapid, iar minorul riscă acum un dosar penal.

Polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au oprit pentru control un minor de 16 ani din Gura Râului, care conducea un scuter neînmatriculat, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a avut loc în seara de 18 august, în jurul orei 19:00, pe strada Dumbrăvii din Gura Râului. Oamenii legii au oprit vehiculul condus de adolescentul localnic pentru o verificare de rutină.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că tânărul nu deținea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. În plus, scuterul folosit nu era înmatriculat, o altă neregulă care a complicat situația minorului.

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Ca urmare a celor constatate, în cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunile de conducere fără permis și conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat. Ambele fapte sunt tratate ca infracțiuni potrivit legislației rutiere în vigoare, indiferent de vârsta celui implicat.

Cazurile de minori surprinși conducând scutere sau mopede neînregistrate nu sunt izolate în județul Sibiu. Un alt caz similar a fost semnalat anterior, când un sibian a fost prins cu un scuter neînmatriculat în trafic pe strada Coposu.