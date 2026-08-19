Pe scurt: În timp ce alți parlamentari vor doar să mute problema examenului dublu la admiterea în liceu peste doi sau patru ani, USR cere eliminarea lui completă, invocând un precedent din anul 2000.

Examenul de admitere la liceu ar trebui eliminat complet, nu doar amânat, susține Ruxandra Cibu Deaconu într-o postare pe Facebook, în care critică modul în care este gestionat subiectul în Parlament. Potrivit acesteia, un mecanism similar a mai existat în România și a fost desființat în anul 2000, atunci când Ministerul Educației a motivat decizia prin faptul că examenul repeta inutil capacitatea și solicita copiii fără niciun rost pedagogic. „Peste un sfert de secol, îl punem la loc. Asta nu e o reformă, e o anomalie!”, a scris Cibu Deaconu.

Potrivit sursei, în Parlament au fost depuse până acum trei proiecte legislative pe acest subiect. Două dintre ele propun amânarea celui de-al doilea examen la admiterea la liceu, cu doi sau cu patru ani. Al treilea proiect, scris de deputata USR Corina Atanasiu și semnat și de Ruxandra Cibu Deaconu pentru depunere, cere abrogarea completă a prevederii.

Ce rămâne neschimbat și ce dispare din lege

Potrivit descrierii făcute de Cibu Deaconu, proiectul de abrogare nu afectează evaluarea națională și nici probele de aptitudini pentru liceele vocaționale, unde talentul continuă să fie testat separat. De asemenea, locurile rezervate copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale rămân păstrate integral. Ceea ce ar dispărea este mecanismul care ar fi împărțit elevii în două categorii: cei care își permit un al doilea examen și cei care nu.

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Autoarea postării subliniază că discuția publică intensă din ultimele zile, cu părinți și organizații care lucrează cu copii din medii dezavantajate ieșiți public, plus mii de semnături pe petiții, a produs mișcare politică într-o singură săptămână, după trei ani în care prevederea a rămas în lege fără să fie pusă în dezbatere. Contextul apare și în articolul recent despre noua admitere la liceu, care a stârnit reacții și în rândul directorilor de școli din Sibiu.

De ce amânarea nu e o soluție, potrivit USR

Cibu Deaconu insistă asupra diferenței dintre cele două tipuri de proiecte depuse în Parlament. „Amânarea nu rezolvă nimic, mută doar problema pe alți copii de 14 ani, care vor intra în clasa a V-a fără să știe că îi așteaptă același dublu examen”, scrie ea, adăugând că, în perioada de incertitudine, liceele și familiile rămân fără repere clare, iar discuția reală despre problemele din școală este amânată la rândul ei. „O măsură care nu era bună în 2023 nu devine bună dacă o mutăm în 2031”, afirmă autoarea postării.

USR s-a opus acestei prevederi încă de la dezbaterea legii, potrivit lui Cibu Deaconu, care precizează că poziția partidului nu s-a schimbat nici acum, în contextul în care subiectul a devenit brusc popular. „Am cerut ca acest examen să nu existe, nu ca el să vină mai târziu”, a conchis ea.

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