Pe scurt: A intrat „la nimereală” într-o agenție de pariuri din Oradea și a plecat acasă cu 10 milioane de euro. Cine e femeia care a spart recordul Loto 6/49 și ce spune că va face cu banii.

O femeie din Oradea, în vârstă de 59 de ani, a ridicat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, câștigat la tragerea din 13 august. Suma se ridică la 10 milioane de euro, potrivit Economica.net.

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea. Este pensionată medical și a povestit că a intrat întâmplător în agenție, unde a ales să completeze „niște numere la nimereală”, fără vreo strategie anume.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit emoționată femeia, după ce a intrat în posesica celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49.

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Cum funcționează retragerea marilor premii la loterie

Câștigătorii unor sume de această amploare au dreptul de a-și păstra anonimatul, așa cum a ales și femeia din Oradea. Procedura de validare și ridicare a premiilor uriașe la Loteria Română presupune verificarea biletului câștigător și parcurgerea unor formalități administrative înainte ca suma să fie efectiv virată câștigătorului, motiv pentru care, de regulă, trece o perioadă de la data tragerii până la anunțul public despre ridicarea banilor.