Cinci persoane au fost reținute în urma unui scandal izbucnit, luni seara, la Călimănești. Trei oameni au ajuns la spital.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Călimănesti au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane pe o stradă din oraș. Scandalul a avut loc în 17 august, în jurul orei 21:45, și a fost spontan, două găști luându-se la bătaie.

„În urma verificărilor efectuate de către Poliția orașului Călimănești și Serviciul de Investigații Criminale, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan între două grupuri de persoane, trei dintre acestea ar fi fost agresate fizic, fiind transportate la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, transmit reprezentanții IPJ Vâlcea.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În urma conflictului, 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 44 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost reținuți. Ei urmează să fie prezentați procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.