Schimbare la vârful Poliției Sibiu: Cristian Stănciulescu, numit adjunct al șefului IPJ

Începând cu data de 12 august 2026, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea funcției, comisarul-șef de poliție Cristian Sorin Stănciulescu a fost numit, prin dispoziția Inspectorului General al Poliției Române, în funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cu atribuții pe linia ordinii publice.

Cristian Sorin Stănciulescu preia noua funcție în contextul experienței acumulate în cadrul structurilor Poliției Române, urmând să contribuie la îndeplinirea obiectivelor și la menținerea standardelor de performanță asumate la nivelul IPJ Sibiu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu i-au transmis acestuia urări de succes în noua funcție, apreciind că experiența, profesionalismul și implicarea sa vor reprezenta un sprijin important pentru activitatea instituției.

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