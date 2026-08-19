Pe scurt: Vrei să prinzi trenul fără să te uiți de fiecare dată în mersul trenurilor? Iată ce plan pregătește statul pentru orașele mari din România, printre care și Sibiu.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pregătește introducerea mersului de tren cadențat în România, un sistem prin care trenurile ar urma să circule la intervale regulate și ușor de reținut în jurul marilor orașe, potrivit Mediafax. Concret, mersul de tren cadențat presupune ca trenurile să plece la aceleași minute din fiecare oră, astfel încât călătorii să-și poată planifica deplasările fără să verifice de fiecare dată programul.

Înainte de a stabili frecvența și capacitatea trenurilor, autoritățile vor să afle cum se deplasează efectiv românii. Pentru asta, ARF derulează un studiu privind mobilitatea populației, printr-un chestionar adresat tuturor persoanelor, indiferent de mijlocul de transport folosit – tren, mașină sau avion. Răspunsurile vor fi folosite pentru estimarea nevoilor reale de deplasare și pentru fundamentarea frecvenței și capacității viitoarelor trenuri cadențate.

Chestionarul poate fi completat online, în două etape

Chestionarul este anonim și durează aproximativ 10-12 minute, poate fi completat online, iar autoritățile susțin că datele colectate sunt 100% anonime. Perioada de colectare este împărțită în două etape: august-septembrie 2026, pentru sezonul estival, și octombrie 2026-februarie 2027, pentru extrasezon. Datele obținute urmează să contribuie și la actualizarea Modelului Feroviar de Transport și la fundamentarea investițiilor în infrastructura feroviară.

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ARF a anunțat în luna iulie semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat, document încheiat cu Asocierea TTL Planning SRL (România) – Systra SA (Franța). Proiectul urmărește fundamentarea introducerii trenurilor de mers cadențat în jurul marilor orașe din România și între acestea, prin integrarea transportului de navetă pe distanțe scurte cu transportul pe distanțe medii și lungi.

Peste 40 de orașe din România sunt vizate de noul sistem, printre care și Sibiu

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, are o valoare care depășește 10 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni. Printre orașele vizate se numără București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva, Focșani, Tulcea, Alba Iulia, Slatina, Vaslui, Reșița, Călărași, Giurgiu, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.