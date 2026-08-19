Pe scurt: Un mandat emis dimineața, executat până seara: cum a ajuns un tânăr din Curciu după gratii pentru fapte legate de regimul silvic.

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au identificat, luni, 18 august 2026, în jurul orei 18:00, în localitatea Curciu, un tânăr de 23 de ani, localnic, pe numele căruia Judecătoria Târnăveni emisese, chiar în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, potrivit IPJ Sibiu.

Mandatul viza o condamnare pentru infracțiuni privind regimul silvic, tânărul urmând să execute o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Practic, între momentul emiterii mandatului de către instanță și cel al identificării bărbatului de către polițiști a trecut mai puțin de o zi.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul a fost prins în timp ce tăia și transporta mai mulți arbori.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În urma verificărilor, tânărul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei stabilite de instanță.