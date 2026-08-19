Pe scurt:
Un mandat emis dimineața, executat până seara: cum a ajuns un tânăr din Curciu după gratii pentru fapte legate de regimul silvic.
Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au identificat, luni, 18 august 2026, în jurul orei 18:00, în localitatea Curciu, un tânăr de 23 de ani, localnic, pe numele căruia Judecătoria Târnăveni emisese, chiar în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, potrivit IPJ Sibiu.
Mandatul viza o condamnare pentru infracțiuni privind regimul silvic, tânărul urmând să execute o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Practic, între momentul emiterii mandatului de către instanță și cel al identificării bărbatului de către polițiști a trecut mai puțin de o zi.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul a fost prins în timp ce tăia și transporta mai mulți arbori.
În urma verificărilor, tânărul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei stabilite de instanță.
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