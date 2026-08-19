Sibianul Ianis Gândilă a devenit liber de contractul cu FC Hermannstadt și își caută altă echipă.

Mijlocașul central Ianis Gândilă (20 ani) a devenit liber de contractul cu FC Hermannstadt din 18 august, după decizia Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației de Fotbal.

Sibianul a fost dorit în acestă vară și de echipa de Liga 3, Inter Sibiu, dar vrea să joace la un nivel superior. Cu un an în urmă, el a refuzat un împrumut la CSC 1599 Șelimbăr, când FC Hermannstadt era antrenată de Marius Măldărășanu.

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41.DOSAR NR. 613/CL/2026: GANDILA IANIS ALESSIO VS. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT

Admite cererea.

Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu

data de 18.08.2026.

Definitivă.

Pronunțată astăzi, 18.08.2026” se arată pe pagina oficială a Federației de Fotbal.

Ianis Gândilă a debutat la FC Hermannstadt în 2021, în Liga 2, când sibienii au câștigat cu 5-0 la Astra Giurgiu.

El a debutat la Superligă pe 9 noiembrie 2024, când Măldărășanu l-a introdus 1 minut, pe finalul meciului de la Craiova, când Universitatea a învins pe FC Hermannstadt, scor 3-1. În acelașai sezon a mai bifat 28 de minute pentru sibieni în meciul de cupă, de la Focșani, câștigat cu 3-0 de FC Hermannstadt.

A prins 1 singur minut sezonul trecut, în decembrie, în meciul U Cluj – FC Hermannstadt 3-0.