Sibianul Ianis Gândilă a devenit liber de contractul cu FC Hermannstadt și își caută altă echipă.

Mijlocașul central Ianis Gândilă (20 ani) a devenit liber de contractul cu FC Hermannstadt din 18 august, după decizia Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației de Fotbal.

Sibianul a fost dorit în acestă vară și de echipa de Liga 3, Inter Sibiu, dar vrea să joace la un nivel superior. Cu un an în urmă, el a refuzat un împrumut la CSC 1599 Șelimbăr, când FC Hermannstadt era antrenată de Marius Măldărășanu.

41.DOSAR NR. 613/CL/2026: GANDILA IANIS ALESSIO VS. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT

  • Admite cererea.
  • Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu
    data de 18.08.2026.
  • Definitivă.
  • Pronunțată astăzi, 18.08.2026” se arată pe pagina oficială a Federației de Fotbal.

Ianis Gândilă a debutat la FC Hermannstadt în 2021, în Liga 2, când sibienii au câștigat cu 5-0 la Astra Giurgiu.

El a debutat la Superligă pe 9 noiembrie 2024, când Măldărășanu l-a introdus 1 minut, pe finalul meciului de la Craiova, când Universitatea a învins pe FC Hermannstadt, scor 3-1. În acelașai sezon a mai bifat 28 de minute pentru sibieni în meciul de cupă, de la Focșani, câștigat cu 3-0 de FC Hermannstadt.

A prins 1 singur minut sezonul trecut, în decembrie, în meciul U Cluj – FC Hermannstadt 3-0.

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