Noi investiții se derulează la Spitalul Municipal Sibiu. Unitatea sanitară a lansat o licitație pentru achiziția unei ambulanțe.

La nivelul Spitalului Municipal Sibiu, parcul auto destinat transportului sanitar al pacienților este, în prezent, insuficient. Din acest motiv, instituția a lansat o licitație pentru achiziția unei ambulanțe de tip B.

„Volumul actual de transporturi sanitare gestionate lunar de spital este în creștere, generat de necesitățile secțiilor, precum și de solicitările de transfer către alte unități sanitare pentru investigații paraclinice sau tratamente indisponibile la nivelul spitalului. Această situație determină o presiune suplimentară asupra capacității operaționale existente, cu impact direct asupra timpilor de așteptare pentru pacienți și asupra programării eficiente a transporturilor. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și îmbunătățirea calității serviciilor publice de sănătate prestate de Spitalul Municipal Sibiu prin dotarea cu echipamente specifice. Acest lucru se va realiza prin dotarea spitalului cu o Ambulanță tip B2 pentru a oferi servicii de diagnostic, tratament și monitorizare la un nivel superior”, se arată în caietul de sarcini.

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Valoarea estimată a contractului este 537.190 lei. Ambulanța ar urma să fie livrată în termen de maximum 60 de zile de la emiterea comenzii de către spital către firma câștigătoare.