Pe scurt: Cine ia autobuzul pe traseele 111, 113, 114, 115 sau 217 în Sibiu trebuie să știe că joi rutele se schimbă, din cauza unor lucrări pe strada Turda.

Traficul rutier va fi închis joi, 20 august 2026, în intervalul orar 09:00-18:00, pe strada Turda, pe tronsonul cuprins între Șoseaua Alba Iulia și liniile de cale ferată, potrivit Tursib S.A.

Din cauza acestei restricții de trafic pe strada Turda, autobuzele de pe traseele 111, 113, 114, 115 și 217 vor circula deviat pe durata întregii zile, cât timp se desfășoară lucrările pe carosabil.

Compania de transport public a precizat că informații detaliate despre devierile de circulație ale mijloacelor de transport Tursib pot fi consultate pe site-ul oficial al operatorului, unde sunt publicate traseele alternative pentru fiecare linie afectată.

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Nu este prima restricție de acest fel pe această arteră din Sibiu. La finalul lunii iulie 2026, traficul rutier a fost închis pe strada Turda timp de trei zile, tot cu deviere pentru cinci linii de autobuz și suspendarea mai multor stații.

Tursib a mulțumit călătorilor pentru înțelegere și a recomandat verificarea rutelor deviate înainte de deplasare, pentru cei care folosesc în mod obișnuit liniile afectate în ziua de joi.

Traseul 111

Dus: Calea Dumbrăvii – str. Siretului – Calea Cisnădiei – continuă pe Calea Cisnădiei – viraj la dreapta pe str. Nicolae Iorga – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – continuă pe șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Aleea Seviș, Piața Rahova 1, Brandl 2, Ambient 3 și Turda 2;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Dealului – str. Banatului – B-dul Victoriei – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Turda 1, Ambient 2 și Brandl 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 113

Dus: Valea Aurie – str. Ludoş – Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureşului – şos. Alba Iulia – continuă pe șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Barcelona – Marquardt.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Brandl 2, Ambient 3 și Turda 2;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – Str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – şos. Alba Iulia – str. Maramureşului – str. Cristianului – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Turda 1, Ambient 2 și Brandl 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 114

Dus: Irmes – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – continuă pe șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Brandl 2, Ambient 3 și Turda 2;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – Str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – şos. Alba Iulia – str. Dealului – str. Banatului – B-dul Victoriei – P-ţa Unirii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ştefan cel Mare – Irmes.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Turda 1, Ambient 2 și Brandl 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 115

Dus: (Gușterița) Carpenului 1 – str. Podului – Calea Guşteriţei – b-dul. Corneliu Coposu – str. Constituţiei – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Rusciorului – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiştilor – str. Distribuţiei – str. Autogării – şos. Alba Iulia – continuă pe șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Brandl 2, Ambient 3 și Turda 2;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – întoarcere la Giratoriul str. Florian Rieger cu str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – şos. Alba Iulia – str. Malului – Piața Cibin – Pod Piața Cibin – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Tg.Fânului – str.Teclu – str. Regele Ferdinand – B-dul Magheru – str. Constituţiei – b-dul. Corneliu Coposu – Calea Guşteriţei – str. Strungului – str. Mașinistilor – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – str. Podului – Carpenului 2 (Gusterița).

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Cibinului, Turda 1, Ambient 2 și Brandl 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 217

Dus: Hornbach – Calea Șurii Mari – Str. Lungă – Str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – viraj la dreapta pe str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Simpa 2, Vama 2 și Aeroport 2;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – Calea Șurii Mari – Hornbach.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Aeroport 1, Vama 1 și Simpa 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.