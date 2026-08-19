Pe scurt: Tragedie într-un spital din Capitală: un tânăr medic rezident și-a pierdut viața într-un act suicidar, iar autoritățile anchetează acum împrejurările.

Un medic rezident în vârstă de 28 de ani, care desfășura un stagiu de pregătire la Spitalul Universitar de Urgență București, a murit miercuri, 19 august 2026, după ce s-a aruncat de la etaj. Vestea a fost confirmată printr-o informare oficială a unității medicale, potrivit Radio România.

„Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti confirmă că, miercuri, un medic rezident care desfăşura un stagiu de pregătire în cadrul unităţii noastre a decedat în urma unui act suicidar”, se arată în comunicatul spitalului. Conducerea instituției a transmis condoleanțe familiei și colegilor tânărului medic și și-a exprimat regretul pentru pierdere.

Potrivit ISU București-Ilfov, medicul s-ar fi aruncat de la un etaj superior al clădirii. La fața locului au intervenit rapid polițiști din cadrul subunității de resort, care au delimitat și au asigurat zona, precum și un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate.

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În pofida eforturilor depuse, medicii sosiți la fața locului au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani. „În urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior”, se arată în comunicatul transmis de Poliție.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, urmând ca ancheta să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare despre motivele care ar fi determinat gestul tânărului medic.

Cazul readuce în atenția publică problema presiunii psihologice resimțite de medicii rezidenți aflați în stagii de pregătire, un subiect discutat frecvent în mediul medical, dar rareori abordat oficial de instituțiile spitalicești.