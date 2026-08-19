Pe scurt: Patru zile de trageri sunt programate în august la poligonul Poplaca, unele cu armament ușor de infanterie, altele cu artilerie reparată la Sibiu. Iată exact când și în ce intervale orare.

Academia Forțelor Terestre din Sibiu a anunțat programul tragerilor cu muniție reală pe care unitățile militare din Garnizoana Sibiu le vor executa în poligonul de la Poplaca în cursul lunii august 2026.

Ședințele de tragere cu armament ușor de infanterie fac parte din procesul de instrucție a militarilor și sunt programate în trei zile distincte.

Prima are loc vineri, 21 august 2026, în intervalul orar 08.30–16.00.

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Urmează cea mai lungă sesiune a lunii, joi, 27 august 2026, între orele 08.30 și 18.00.

A treia zi de tragere cu muniție reală este stabilită pentru vineri, 28 august 2026, tot în intervalul 08.30–16.00.

Pe lângă acestea, este programată și o ședință de tragere cu muniție de manevră, folosind armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanță Sibiu.

Aceasta va avea loc marți, 25 august 2026, între orele 08.30 și 16.00, și are drept scop verificarea funcționării normale a echipamentului reparat.

Programul face parte dintr-o serie de anunțuri lunare pe care Academia Forțelor Terestre din Sibiu le transmite periodic, referitoare la activitățile de instrucție desfășurate în poligonul de la Poplaca. Zonele din apropierea poligonului rămân restricționate pe durata desfășurării exercițiilor, iar locuitorii care dețin terenuri în vecinătate sunt sfătuiți să evite accesul în intervalele orare comunicate.