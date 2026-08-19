Pe scurt: Nopți tropicale și temperaturi de foc: vezi ce zone din țară intră sub cod portocaliu de caniculă și cât va dura valul de căldură.

Un nou val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării, potrivit unei informări Mediafax.

Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade în vest și sud-vest, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben și cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic accentuat.

În intervalul cuprins între joi, 20 august 2026, ora 10:00, și 24 august 2026, ora 10:00, valul de căldură se va extinde și se va intensifica pe aproape tot teritoriul țării. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși, pe arii extinse, pragul critic de 80 de unități.

Local, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime de 20 până la 23 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne, de 24 până la 26 de grade, sunt așteptate în Dealurile de Vest.

Cod galben pentru Moldova, Maramureș și Muntenia, cod portocaliu pentru Banat și Oltenia

Pentru intervalul cuprins între joi, 20 august 2026, ora 10:00, și vineri, 21 august 2026, ora 10:00, ANM a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade.

Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

În același interval, va fi cod portocaliu în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest a țării.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 26 de grade.

Este cel mai recent dintre valurile de aer tropical care au lovit România în această vară, după ce temperaturile au atins deja 41 de grade la începutul lunii august.