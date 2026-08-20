Un accident rutier s-a produs, joi, la Mediaș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, dat fiind numărul mare de victime.

UPDATE, ora 15:16

IPJ Sibiu confirmă că accidentul a fost provocat de un bărbat de 65 de ani, din Mediaș, care conducea autobuzul implicat în coliziune. Potrivit polițiștilor, „din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Mediaș, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme”. În accident au fost implicate un mijloc de transport în comun și 12 autoturisme.

Testat cu aparatul etilometru, șoferul autobuzului a avut o valoare de „1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat”, potrivit IPJ Sibiu. Pe lângă acesta, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale un bărbat de 56 de ani, din Mediaș, conducător al unui taxi implicat în accident, precum și doi pasageri dintr-un alt autoturism, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din localitatea Blăjel. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar traficul rutier este în continuare blocat total.

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UPDATE, ora 13:11

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

„În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori. 6 persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului, iar în urma evaluării medicale 4 persoane adulte au fost transportate la spital este vorba de o femeie și trei bărbați. Aceștia au suferit traumatisme ușoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, accidentul s-ar fi produs din cauza șoferului de autobuz. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest și se pare că ar fi fost băut.

UPDATE, ora 12:31

Potrivit ISU Sibiu, forțele de intervenție au fost suplimentate: „Forțele alocate la fața locului au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD”.

În total, la fața locului se acționează cu patru ambulanțe SMURD dintre care una cu medic și trei ambulanțe SAJ. Nu sunt persoane blocate în mașini, în aceste momente 6 persoane sunt în evaluare medicală, toate fiind conștiente.

Misiunea este în desfășurare, revenim cu informații.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în municipiul Mediaș, pe strada Mihai Eminescu, în apropierea pieței agroalimentare.

Din primele informații în accident sunt implicate un mijloc de transport în comun și mai multe mașini.

„La fața locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, trei ambulanțe SAJ, doua autospeciale de transport personal și multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. În aceste momente 5 persoane sunt evaluate medical”, anunță reprezentanții ISU Sibiu.

Traficul rutier este blocat total.