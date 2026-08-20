ACS Mediaș a anunțat joi transferul mijlocașului de bandă Rareș Plăiașu, care vine de la KSE Târgu Secuiesc.

Cu obiectivul de a prinde play-off-ul în Liga 3, echipa de pe malul Târnavei Mari își consolidează lotul. Mijlocașul lateral Rareș Plăiașu (20 ani) este așteptat să aducă un plus în ofensivă.

”Suntem bucuroși să anunțăm transferul lui Rareș, un mijlocaș lateral care vine să aducă un plus de energie și creativitate în compartimentul nostru ofensiv.

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Născut la 23 iunie 2006, acesta și-a început parcursul în fotbal la ACS Kids Tâmpa Brașov, unde a făcut primii pași în fotbalul juvenil și și-a dezvoltat calitățile care îl recomandă astăzi pentru următorul pas în carieră.

La 20 de ani, Rareș se alătură proiectului ACS Mediaș, venind de la KSE Târgu Secuiesc, și este pregătit să își continue evoluția în tricoul echipei, punându-și calitățile în slujba echipei noastre.

Îi urăm bun venit în familia ACS și îi dorim mult succes, sănătate și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!” este postarea dată publicității de clubul medieșean.

În această vară, ACS Mediaș 2022 i-a mai transferat pe Azdren Llullaku (SCM Zalău), Alexandru Core (Sănătatea Cluj), Alexandru Negrean (Minaur Baia Mare), Andrei Streinu (Păușești Otăsău), David Feșteu (Poli Iași) și Eduard Neagu (Arieșul Turda).

Echipa pregătită de fostul portarul al Gazului Metan, Cosmin Vâtcă va încheia seria jocurilor de verificare pe 22 august cu Unirea Alba Iulia.