Reprezentantele județului Sibiu în Liga 3, Inter și ACS Mediaș și-au aflat programul din viitorul sezon, care va începe la 28 august.

Federația Română de Fotbal a tras joi la sorți programul competițional din Liga 3, iar cele două echipe sibiene vor avea în prima rundă adversare din Prahova.

Inter Sibiu va juca în prima etapă în deplasare, la Tricolorul Breaza (Prahova), echipă care sezonul trecut a jucat în play-off. Sibienii au solicitat să dispute primul meci din acest sezon în deplasare.

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ACS Mediaș 2022 va juca acasă, pe ”8 Mai” cu Teleajenul Vălenii de Munte, un meci accesibil pentru sibieni. Teleajenul a retrogradat sezonul trecut, dar a fost reprimită de Federație în Liga 3, după ce au apărut locuri vacante.

Din această vară, prahovenii l-au numit antrenor pe Gherghe Carmel ”Bebe„ Bărbulescu, fost secund și preparator fizic la Gaz Metan Mediaș în urmă cu 15 ani.

Programul primei etape Seria 2:

Corona Braşov – CSO Băicoi

ACS Mediaş – CSO Teleajenul Vălenii de Munte

ACS Muscelul Aro Câmpulung – Olimpic Zărneşti

Carpați Covasna – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2

Tricolorul Breaza – Inter Sibiu

CSM Săcele – Kids Tâmpa Brașov