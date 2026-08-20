Pe scurt: Autostrada Unirii sare peste Prut: Chișinăul pregătește documentația pentru un nou tronson de 125 km spre Odesa, în timp ce în România primii kilometri ar putea fi dați în circulație în 2027.

Autostrada A8, care va traversa România până la granița cu Republica Moldova, continuă proiectul spre Chișinău și Odesa. Administrația Națională a Drumurilor din Republica Moldova a lansat licitația pentru servicii de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru un nou tronson al autostrăzii A8, potrivit Mediafax.

Sectorul va începe la nodul rutier din Ungheni și va continua pe aproximativ 125 de kilometri, până la intersecția cu drumurile M5/R5, în apropierea satului Budești, în municipiul Chișinău. Studiul de fezabilitate va reprezenta baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a tronsonului Ungheni-Chișinău-Odesa.

În cadrul contractului vor fi realizate studii de trafic, expertize tehnice și evaluări privind impactul asupra mediului. De asemenea, vor fi identificate terenurile necesare pentru construcție și vor fi stabilite soluțiile pentru relocarea eventualelor rețele de utilități. Documentația va cuprinde și analize tehnico-economice, estimări de costuri, devize și documentații grafice.

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Valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate este de 87.880.953 de lei moldovenești, fără TVA, banii provenind din Fondul Rutier al Republicii Moldova. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 septembrie 2026, ora 10:00.

Legătura rutieră rapidă dintre Chișinău și Odesa

A8 este proiectul de autostradă care va traversa România de la Târgu Mureș, prin zona montană și Moldova, până la Ungheni, la granița cu Republica Moldova. Continuarea proiectului peste Prut urmărește realizarea unei legături rutiere rapide către Chișinău, iar ulterior spre Odesa, în Ucraina. Tronsonul pentru care a fost lansată licitația reprezintă una dintre etapele pregătirii coridorului rutier Ungheni-Chișinău-Odesa.

În România, autoritățile au anunțat în iulie semnarea contractului pentru ultimul tronson rămas de atribuit al A8, între Iași și Ungheni, în timp ce un alt contract pentru autostradă a fost suspendat recent după contestații.

Proiectul pentru sectorul Iași-Ungheni, estimat la 3,57 miliarde de lei, marchează și o premieră pentru infrastructura rutieră românească: aproximativ cinci kilometri de autostradă vor fi construiți de România pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord guvernamental semnat de cele două state.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat tot în iulie că „în prima parte a anului 2027 vom circula pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8”. Este vorba despre tronsonul de 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, unde lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 50%, potrivit declarației oficialului.