Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost găsit mort la Miercurea Sibiului. Omul era împușcat în cap.

Tragicul eveniment a avut loc luni în zona unei ferme din Miercurea Sibiului. Trupul omului decedat a fost descoperit de un bărbat, care a alertat imediat poliția.

„La data de 17 august a.c., în jurul orei 17:21, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către un bărbat, angajat al unei societăți comerciale din localitatea Miercurea Sibiului, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost găsit împușcat.Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, în zona din spatele unei hale situate în localitatea Miercurea Sibiului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 71 de ani, domiciliat în localitatea Miercurea Sibiului, decedat, prezentând o plagă prin împușcare în zona capului”, a transmis Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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La fața locului s-a efectuat cercetarea criminalistică, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sibiu, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Bărbatul de 71 de ani avea permis de port armă și deținea în mod legal arme de vânătoare.

Surse din anchetă au declarat pentru Ora de Sibiu că bărbatul se afla într-un triciclu cu remorcă, iar lângă el ținea pușca. La un moment dat, a trecut peste niște denivelări, chiar înainte să intre într-o magazie, iar arma s-a descărcat accidental în fața lui. Sibianul a murit pe loc.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

