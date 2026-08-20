Președintele PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, susține că intervenția PSD în Parlament a dus la modificarea Strategiei naționale și a Planului de Acțiune pentru protejarea biodiversității, astfel încât proiecte strategice precum autostrăzile și hidrocentralele să nu fie blocate de măsuri pe care le consideră excesive.

Bogdan Trif afirmă că amendamentele depuse de PSD în Comisia de Mediu, la 5 august, urmăresc găsirea unui echilibru între protecția mediului și dezvoltarea infrastructurii energetice și de transport.

Potrivit parlamentarului sibian, astfel de proiecte au fost blocate în trecut de decizii ale fostelor guvernări de dreapta, unele dintre investiții fiind oprite chiar și atunci când lucrările erau realizate în proporție de 98%.

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Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Autostrăzile, hidrocentralele și alte investiții strategice vor fi salvate de măsurile excesive pentru protecția mediului! Prin intervenția decisivă a PSD în Parlament a fost modificată Strategia națională pentru protejarea biodiversității, strategie care a primit girul de constituționalitate de la CCR. Încă o dată se dovedește că PSD a rezolvat ceea ce era să strice Bolojan și USR la guvernare!

În 5 august, în Comisia de Mediu, Partidul Social Democrat a depus mai multe amendamente la Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru protejarea biodiversității, astfel încât construcția de hidrocentrale, autostrăzi și alte investiții strategice să nu fie sacrificată în numele unor măsuri excesive de protecție a mediului.

Fosta guvernare de dreapta a mai avut astfel de măsuri aberante prin care au fost blocate proiecte de construcții de autostrăzi sau hidrocentrale (unele dintre ele fiind blocate în momentul în care erau realizate în proporție de 98%).

Acest mod de guvernare trebuie să înceteze! Protecția mediului nu trebuie să fie folosită doar ca o frână împotriva dezvoltării infrastructurii energetice și de transport a României. Dimpotrivă, trebuie găsite soluții astfel încât să fie protejată biodiversitatea în corelare cu dezvoltarea economică. Toate statele europene cu o conducere responsabilă au făcut acest lucru.

Doar România, parcă la ordinul unor sabotori ce se ascund sub umbrela unor ONG-uri, a implementat o legislație de mediu care să blocheze totul în România.

De aceea, Partidul Social Democrat a impus măsuri clare pentru a merge într-o direcție de echilibru care să asigure dezvoltarea sustenabilă a României.

Mai este nevoie de un ultim pas legal: proiectul de lege votat să fie promulgat de președintele României.” se arată în comunicatul PSD Sibiu