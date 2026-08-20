Câinii și pisicile salvate la Sibiu nu au unde să meargă după externare: Animal Life nu mai are locuri în adăpost și cere ajutor

Animal Life cere ajutorul sibienilor pentru găzduirea temporară a câinilor și pisicilor pe care organizația le preia din situații de urgență. Peste 10 animale au ajuns la medicul veterinar în doar două zile și jumătate, iar în acest moment nu mai există locuri disponibile în adăpost. Organizația spune că are nevoie urgentă de familii foster, inclusiv pentru animalele care urmează să fie externate din clinicile veterinare.

Săptămâna a început cu un număr mare de solicitări pentru Animal Life. În doar două zile și jumătate, peste 10 cazuri au necesitat intervenție veterinară. Printre animale s-au numărat pui diagnosticați cu parvoviroză și panleucopenie, câini loviți de mașini și animale cu fracturi grave sau alte probleme medicale care au necesitat investigații și tratament.

În același timp, alte solicitări continuă să ajungă la organizație. Problema este că Animal Life nu mai are, în prezent, locuri disponibile pentru animalele pe care le preia.

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Animalele trebuie externate, dar nu au unde să meargă

Mai mulți câini sunt internați de câteva zile în două clinici veterinare din Sibiu. O parte dintre ei sunt pregătiți pentru externare, însă organizația nu are unde să îi ducă.

„Noi deservim, practic, întreg județul. Cu cât află mai mulți oameni de noi, cu atât primim mai multe cazuri, pentru că oamenii văd un animal în nevoie și ne cer ajutorul”, spune Andreea Roseti, reprezentanta Animal Life.

Potrivit acesteia, numărul cazurilor nu poate fi pus doar pe seama unei anumite perioade. Organizația se confruntă constant cu solicitări, iar unele dintre cazuri sunt tot mai complicate. „Avem foarte multe cazuri și sunt cazuri foarte complicate. Vorbim despre fracturi foarte grave, diferite afecțiuni care necesită tratamente și investigații. Oamenii sesizează cazurile și cer ajutor”, explică Andreea Roseti.

Fiecare caz înseamnă însă costuri pentru consultații, investigații, tratamente și internare. După externare apare o altă problemă: animalul are nevoie de un loc în care să poată continua recuperarea.

Adăpostul este deja ocupat, iar locurile care se eliberează sunt foarte importante pentru preluarea următoarelor urgențe.

Animal Life nu vrea să se extindă, ci să elibereze locurile existente

Organizația spune că soluția nu este extinderea permanentă a adăpostului. Scopul este ca animalele să rămână cât mai puțin timp în sistem.

Un animal este preluat, ajunge la veterinar dacă are nevoie de tratament, este recuperat și apoi trebuie să ajungă cât mai repede într-o familie. În acest fel, locul pe care l-a ocupat poate fi folosit pentru un alt animal aflat în nevoie. „Secretul este ca animalele să fie adoptate cât mai repede și să existe locuri libere. Ele trebuie să stea la noi doar cât să le punem pe picioare”, spune reprezentanta Animal Life.

Adopțiile sunt, astfel, esențiale pentru ca organizația să poată continua să preia cazuri. În lipsa unor adopții care să elibereze locuri, presiunea se mută către familiile care pot oferi găzduire temporară.

Cele mai dificile cazuri sunt cele care au nevoie de îngrijire specială

Animal Life caută familii foster atât pentru câini, cât și pentru pisici. Unele animale pot fi găzduite fără probleme într-un apartament, în timp ce altele au nevoie de un spațiu exterior.

Cele mai greu de găzduit sunt animalele care necesită îngrijire specială după externare. Unele trebuie să stea în casă, au nevoie de supraveghere, tratament sau de o perioadă de recuperare înainte să poată fi adoptate.

Organizația precizează că nu este obligatoriu ca familia foster să aibă resurse financiare pentru întreținerea animalului. Animal Life poate asigura cele necesare, în funcție de situație. „Avem fosteri care acoperă tot, dar sunt și oameni care vor să ajute, însă nu au resurse. Noi putem să le asigurăm ceea ce au nevoie: hrană, transport la medic. Avem nevoie, în primul rând, de un loc”, spune Andreea Roseti.

Și câteva zile pot face diferența

Organizația face apel la persoanele care pot găzdui temporar un animal să ia legătura cu Animal Life. Perioada ideală este de câteva săptămâni, până când animalul poate fi adoptat, dar și o perioadă mai scurtă poate ajuta.

Un foster poate găzdui un animal pentru câteva zile, până când se găsește o altă soluție. Dacă poate să îl țină câteva săptămâni, până la vaccinare și adopție, ajutorul este și mai important.

În acest moment, Animal Life are nevoie în special de astfel de locuri pentru animalele care trebuie externate din clinicile veterinare și pentru cazurile noi care continuă să fie semnalate.

Cei care pot oferi foster unui câine sau unei pisici sunt rugați să ia legătura cu Animal Life pe pagina de facebook a asociației. Pentru organizație, un loc disponibil înseamnă posibilitatea de a prelua un alt animal aflat în urgență.