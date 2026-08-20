Siguranța la locul de muncă începe cu echipamentul individual de protecție, iar încălțămintea are un rol esențial în reducerea riscului de accidente. Alegerea unor pantofi de lucru de calitate de la Stenso.ro contribuie atât la protecția angajaților, cât și la confortul lor pe parcursul unei zile de lucru. La fel de important este însă și momentul în care aceștia trebuie înlocuiți. O întrebare frecventă, atât din partea angajatorilor, cât și a salariaților, este dacă există un termen clar stabilit pentru schimbarea încălțămintei de protecție sau dacă aceasta se înlocuiește doar atunci când apar semne evidente de uzură.

În practică, legislația nu stabilește, în majoritatea situațiilor, o perioadă fixă de utilizare. Obligația angajatorului este să se asigure că echipamentul individual de protecție rămâne permanent potrivit activității desfășurate și continuă să ofere nivelul de siguranță pentru care a fost certificat. În momentul în care pantofii nu mai îndeplinesc această funcție, ei trebuie înlocuiți fără întârziere. Atât legislația europeană privind echipamentele individuale de protecție, cât și reglementările aplicabile în România prevăd că angajatorul trebuie să furnizeze gratuit echipamentul, să îl întrețină și să îl schimbe ori de câte ori acesta nu mai poate fi utilizat în condiții de siguranță.

Ce spune legislația despre încălțămintea de protecție?

În România, obligațiile privind echipamentul individual de protecție sunt reglementate prin Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 referitoare la cerințele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protecție.

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Aceste acte normative prevăd că:

angajatorul trebuie să identifice riscurile existente la locul de muncă;

are obligația de a alege echipamente certificate și adecvate activităților desfășurate;

echipamentul trebuie pus la dispoziția angajaților fără costuri pentru aceștia;

întreținerea și înlocuirea trebuie realizate ori de câte ori echipamentul nu mai oferă protecția necesară.

Prin urmare, obligația de înlocuire nu este legată de trecerea unui anumit interval de timp, ci de starea reală a încălțămintei și de capacitatea acesteia de a proteja utilizatorul.

Există o perioadă standard de utilizare?

Nu există un număr universal de luni sau ani valabil pentru toate tipurile de pantofi de lucru.

Durata de utilizare este influențată de mai mulți factori:

intensitatea folosirii;

mediul de lucru;

materialele din care sunt fabricați;

condițiile climatice;

expunerea la substanțe chimice;

greutatea și modul de mers al utilizatorului.

De exemplu, un angajat dintr-un birou tehnic care ajunge doar ocazional pe șantier va uza încălțămintea mult mai lent decât un muncitor care lucrează zilnic pe suprafețe abrazive, în noroi, umezeală sau temperaturi extreme.

Când este obligatorie înlocuirea pantofilor?

Există mai multe situații în care angajatorul este obligat să pună la dispoziția angajatului o pereche nouă.

1. Pantofii sunt deteriorați

Aceasta este cea mai întâlnită situație.

Capacitatea de protecție scade semnificativ atunci când apar:

tăieturi;

rupturi;

desprinderea tălpii;

fisuri în material;

deteriorarea bombeului metalic sau compozit;

perforarea tălpii.

Chiar dacă încălțămintea poate părea încă utilizabilă la prima vedere, certificarea nu mai poate garanta nivelul de protecție inițial dacă una dintre componentele esențiale este compromisă.

2. Talpa este uzată

Talpa antiderapantă contribuie direct la prevenirea accidentelor prin alunecare.

Înlocuirea devine necesară atunci când:

profilul tălpii este foarte tocit;

pantofii alunecă pe suprafețe umede;

apar fisuri;

materialul devine rigid;

se observă deformări.

Numeroase accidente de muncă sunt provocate tocmai de pierderea aderenței, motiv pentru care starea tălpii trebuie verificată periodic.

3. Nu mai oferă protecția necesară

Activitatea unei companii se poate schimba în timp, iar odată cu aceasta apar și riscuri diferite.

De exemplu:

sunt introduse substanțe chimice noi;

apar zone cu temperaturi ridicate;

crește riscul de electrocutare;

sunt manipulate obiecte cu greutate mai mare.

În astfel de situații, încălțămintea utilizată până atunci poate deveni insuficientă și trebuie înlocuită cu un model certificat pentru noile condiții de lucru.

4. Se modifică standardele de siguranță

Normele europene privind echipamentele individuale de protecție sunt actualizate periodic pentru a răspunde noilor cerințe din industrie.

Dacă evaluarea riscurilor arată că modelul utilizat nu mai corespunde standardelor în vigoare sau nu mai oferă nivelul necesar de protecție, compania are obligația să îl înlocuiască cu unul adecvat.

5. Pantofii nu mai sunt potriviți utilizatorului

Nu doar uzura poate impune schimbarea încălțămintei.

Pe parcursul timpului pot apărea:

probleme ortopedice;

modificări ale dimensiunii piciorului;

necesitatea utilizării unor branțuri speciale;

diferite afecțiuni medicale.

O pereche de pantofi care nu mai oferă susținerea necesară poate favoriza apariția durerilor, a oboselii excesive și a afecțiunilor musculo-scheletice.

Cine verifică starea încălțămintei?

Responsabilitatea principală îi revine angajatorului.

În același timp, și angajatul are obligația:

să utilizeze corect echipamentul;

să îl întrețină conform instrucțiunilor primite;

să anunțe imediat orice deteriorare observată.

În companiile care acordă o atenție deosebită securității în muncă sunt realizate verificări periodice ale echipamentului individual de protecție, iar distribuirea și înlocuirea acestuia sunt consemnate în evidențe interne.

Ce se întâmplă dacă angajatorul refuză înlocuirea?

Dacă pantofii nu mai asigură nivelul de protecție necesar, iar angajatorul refuză să îi înlocuiască, acesta poate încălca obligațiile prevăzute de legislația privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cazul producerii unui accident provocat de utilizarea unui echipament deteriorat, răspunderea poate reveni angajatorului, deoarece legea impune menținerea echipamentului într-o stare corespunzătoare și înlocuirea lui atunci când este necesar.

Cum poate fi prelungită durata de viață a pantofilor?

Uzura nu poate fi evitată complet, însă o întreținere corespunzătoare poate prelungi considerabil perioada de utilizare.

Printre măsurile recomandate se numără:

curățarea după fiecare utilizare;

uscarea naturală, fără expunere directă la surse de căldură;

depozitarea într-un spațiu uscat;

verificarea periodică a cusăturilor;

schimbarea branțurilor atunci când este necesar;

evitarea utilizării pantofilor în alte activități decât cele pentru care au fost proiectați.

Aceste obiceiuri simple ajută la păstrarea proprietăților materialelor și contribuie la menținerea confortului pentru o perioadă mai lungă.

Cât rezistă, în practică, o pereche de pantofi de lucru?

Experiența din domeniu arată că durata de utilizare diferă considerabil de la un mediu de lucru la altul.

În activități cu solicitare redusă, o pereche de încălțăminte poate rămâne în stare foarte bună chiar și mai mult de un an.

În schimb, în construcții, metalurgie, logistică intensivă sau industrie grea, uzura apare mult mai repede, iar înlocuirea poate deveni necesară după doar câteva luni.

Din acest motiv, este mai eficient ca firmele să realizeze inspecții regulate ale echipamentului decât să stabilească exclusiv un interval calendaristic fix.

De ce merită investiția în încălțăminte de calitate?

Costul unei perechi de pantofi de protecție este redus comparativ cu cheltuielile pe care le poate genera un accident de muncă.

Încălțămintea performantă asigură:

protecție împotriva loviturilor;

rezistență la perforare;

stabilitate pe suprafețe alunecoase;

confort în timpul programelor lungi;

reducerea oboselii musculare;

o durată mai mare de utilizare.

În același timp, angajații care poartă încălțăminte confortabilă își desfășoară activitatea mai ușor și absentează mai rar din cauza problemelor cauzate de suprasolicitarea picioarelor.

Cum aleg companiile modelul potrivit?

Alegerea încălțămintei nu ar trebui făcută doar în funcție de preț.

Este recomandată analiza unor criterii precum:

riscurile specifice activității;

nivelul de protecție necesar;

tipul suprafeței de lucru;

durata zilnică de purtare;

condițiile climatice;

greutatea încălțămintei;

respirabilitatea materialelor;

ergonomia.

Un model ales corect poate rezista mai mult în utilizare și poate reduce costurile generate de înlocuiri frecvente.

Angajatorul are obligația de a furniza pantofi de lucru noi ori de câte ori încălțămintea existentă nu mai poate asigura nivelul de protecție pentru care a fost certificată. Nu există o perioadă universală de înlocuire, deoarece durata de utilizare depinde de condițiile reale de lucru, de gradul de uzură și de riscurile specifice fiecărui loc de muncă. Evaluarea periodică a echipamentului, verificările constante și utilizarea unor produse certificate rămân cele mai eficiente metode pentru menținerea unui mediu de lucru sigur.

Investiția într-o încălțăminte de protecție modernă și de calitate înseamnă mai mult decât respectarea obligațiilor legale. Ea contribuie la protejarea sănătății angajaților, la reducerea accidentelor și la desfășurarea activității în condiții de siguranță și confort, indiferent de domeniul în care aceștia lucrează.