Pe scurt: Termometrele urcă spre 40 de grade, iar mai multe regiuni intră sub cod portocaliu de caniculă. Vezi până când ține valul de căldură și ce zone sunt cele mai afectate.

Un nou val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a României în zilele următoare, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius, caniculă și disconfort termic accentuat.

Potrivit Mediafax, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că fenomenul va afecta cea mai mare parte a țării în intervalul joi, 20 august 2026, ora 10.00 – 24 august 2026, ora 10.00.

Temperaturile maxime vor ajunge la 33-40 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul și sud-vestul țării. Pe arii extinse, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va determina un disconfort termic accentuat pentru populație.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cod portocaliu de caniculă în vestul și sud-vestul țării

Pentru intervalul joi, 20 august 2026, ora 10.00 – vineri, 21 august 2026, ora 10.00, ANM a emis cod portocaliu de caniculă pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest a țării. Local, și noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Pentru vineri, 21 august 2026, ANM a emis un nou cod portocaliu, valabil până sâmbătă, 22 august 2026, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

Aici, temperaturile maxime vor ajunge la 35-40 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Canicula și disconfortul termic accentuat vor persista, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, și nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de 20-25 de grade.

Cod galben de caniculă în restul țării, cu nopți fără răcorire

În același interval, 20-21 august, o avertizare cod galben vizează Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și nordul Olteniei. Aici, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar ITU va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va determina o noapte tropicală.

Pentru jumătatea de sud a Moldovei și nordul, centrul și estul Munteniei este valabil, la rândul său, cod galben, cu maxime de 34-37 de grade. Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până pe 24 august 2026, ora 10.00. În această perioadă, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor rămâne mult peste normalul perioadei. Cele mai afectate zone vor fi vestul și sud-vestul țării, unde termometrele pot indica până la 40 de grade Celsius.