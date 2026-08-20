Pe scurt: Șoarecii de laborator au dormit cu 70% mai puțin fără efectele negative tipice privării de somn, după ce cercetătorii au dezactivat doi neuroni-cheie din creier.

Cercetătorii au identificat doi neuroni care controlează nevoia de somn, o descoperire publicată în revista Nature care ar putea ajuta la tratarea tulburărilor de somn.

Potrivit Mediafax, nevoia de somn ar fi controlată de două grupuri distincte de neuroni din creier, descoperire care aparține unei echipe de cercetători de la Universitatea din Basel, Elveția, conform ANSA.

Studiul a fost realizat pe șoareci, în mai multe condiții diferite. Cercetătorii au monitorizat activitatea cerebrală în cicluri normale de somn și veghe, precum și în perioade de privare de somn, urmate de somn de recuperare. Studiul a identificat zone cerebrale care reflectă timpul petrecut în stare de veghe.

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În trunchiul encefalic au fost identificate două populații neuronale relevante. Prima folosește neurotransmițătorul serotonină, iar a doua, acidul gamma-aminobutiric (GABA). Activitatea ambelor populații creștea odată cu prelungirea perioadei de veghe și scădea, ulterior, imediat după adormire. Practic, a fost identificat în creier „motorul somnului”.

Șoarecii au dormit cu 70% mai puțin, fără efectele negative ale privării de somn

Cercetătorii au vrut să afle dacă neuronii doar reflectă starea de veghe sau dacă au un rol activ în mecanismul de recuperare. Activarea artificială a neuronilor a determinat șoarecii să doarmă mai mult și mai profund, animalele recuperând astfel după o perioadă lungă fără somn.

Inhibarea acelorași neuroni a produs efectul opus în experimente: șoarecii au dormit mai puțin și au rămas vigilenți mai mult timp. Inhibarea pe termen lung a redus nevoia de somn cu 70%, fenomen care nu a fost însoțit de tulburările comportamentale tipice privării de somn.

Când cercetătorii au activat artificial cei doi „butoni” din creier, șoarecii au adormit mai repede și au dormit mai profund. Când i-au oprit, șoarecii au rămas treji mai mult timp și au dormit mult mai puțin, dar, surprinzător, fără efectele negative obișnuite ale lipsei de somn.

Descoperirea ar putea contribui, în viitor, la înțelegerea mai bună a tulburărilor de somn, iar cercetătorii speră ca rezultatele să deschidă noi direcții de studiu pentru terapii viitoare. Cei interesați de metode practice pentru un somn mai odihnitor pot citi și despre ce recomandă specialiștii pentru somn în zilele caniculare.