Copilul în vârstă de 14 ani, care a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Slimnic, se află în stare gravă la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu.

Potrivit managerului Spitalului de Pediatrie, Camelia Grigore, băiatul prezintă o hemoragie intracraniană și se află sub tratament pe secția Chirurgie Pediatrică. Starea lui este foarte gravă. În acest moment, nu prezintă indicație operatorie.

Băiatul de 14 ani va mai rămâne o vreme internat în spital.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Vă reamintim că accidentul s-a produs marți pe strada Câmpului din Slimnic. Copilul se plimba cu trotineta și, la un moment dat, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe carosabil. El nu purta cască de protecție, astfel că s-a izbit puternic cu capul de asfalt. (DETALII AICI)

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.