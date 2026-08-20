Echipa de Liga 2, CSC Șelimbăr a ratat accederea în premieră în grupele Cupei României, fiind învinsă joi seară, la Cisnădie, 1-3 cu FC Botoșani.

Șelimbărul a ajuns cu noroc în play-off-ul Cupei, fiind calificată din turul 3 la ”masa verde” după retragerea lui FC Hermannstadt din toate competițiile.

Echipa lui Eugen Beza nu a avut baftă la tragerea la sorți, care i-a dat ca adversar o echipă destul de solidă de Superliga, FC Botoșani. Micuța tribună din Cisnădie a fost joi plină, în speranța de a vedea în premieră ”călăreții roșii” calificați în grupele Cupei.

Chiar dacă nu au abordat jocul cu toți titularii, moldovenii au deschis rapid scorul la Cisnădie în minutul 18 prin Gama da Silva.

Botoșani s-a desprins în minutul 38 după reușita lui Mitrov. Oaspeții au făcut 3-0 în minutul 43 după golul lui Markovic și calificarea era decisă. Un scor destul de dur, dar care a reflectat diferența din teren.

Șelimbăr a redus din diferență în minutul 61 prin Boboc. Nu s-a mai întâmplat nimic notabil până la final și Botoșani merge fără emoții în grupele Cupei României.

În schimb, CSC Șelimbăr caută prima victorie stagională duminică, de la ora 11.00, la Cisnădie, în jocul cu CS Afumați, din etapa a 4-a a Ligii 2.

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CSC Șelimbăr: Măluțan – Giafer, Natea, T. Ivan – Dr. Iancu, Al. Luca, A. Șerban, D. Benzar – R. Cristea, Cocoș, Petrescu. Antrenor: E. Beza.