Fosta jucătoare a Academiei de Fotbal Măgura, Daria Muntean a fost prezentată la Universitatea Craiova, echipă nou-promovată în Superliga feminină.

După trei sezoane petrecute la Adademia de Fotbal Măgura, unde jucat sub sigla lui FC Hermannstadt, Daria Muntean a revenit în Superliga. Ea a semnat cu Universitatea Craiova, echipă nou-promovată în primul eșalon.

Jucătoarea evoluează ca mijlocaș și are experiență în primul eșalon, unde a mai jucat cu Banat Girls Reșița și FC Hermannstadt.

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”Bine ai venit la Universitatea Craiova, Daria Muntean!

La 21 de ani, Daria Muntean vine la Știința cu 4 ani de experiență în SuperLiga Feminină, pregătită pentru un nou capitol în alb-albastru!

Mijlocaș ofensiv, Daria a evoluat ultima dată pentru AFC Hermannstadt Sibiu și are în palmares convocări la echipele naționale U15 și U17 ale României.

Talent, ambiție și dorință de performanță — toate se întâlnesc într-o nouă aventură la Universitatea Craiova!

Bine ai venit, Daria! Mult succes și cât mai multe reușite în tricoul Științei! ” este postrarea dată publicității de Universitatea Craiova.