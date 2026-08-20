Pe scurt: Fermierii care cultivă cartofi pot primi bani de la statul român înainte de recoltă, dar doar dacă respectă niște condiții stricte de suprafață și producție.

Guvernul a aprobat, pe 14 august 2026, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” pentru acest an, potrivit Mediafax.

La propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, producătorii de cartof de consum vor primi un ajutor de până la 300 euro/hectar, sumă care se va acorda proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Bugetul total alocat programului este de 26,625 milioane de lei. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, a precizat că aceasta a fost suma maximă pentru care s-a putut obține aprobarea bugetului necesar, „ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin şi în acest an”.

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Sprijinul vine înainte de recoltă, în contextul costurilor tot mai mari

„Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare și, printr-un proces rapid de înscriere și verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producție tot mai mari și al provocărilor generate de importuri”, a declarat Tánczos Barna, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ministrul a mai transmis că instituția „continuă să susțină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului” și că, mai ales într-un an marcat de situații de criză, fermierii trebuie sprijiniți mai rapid și mai ferm.

Cine poate beneficia de acest ajutor de minimis

Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și producătorilor agricoli persoane juridice, se arată în comunicat.

Pentru a beneficia de acești bani, producătorii trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare cu cartof de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone/ha, să fie înscriși în Registrul agricol și să facă dovada valorificării producției prin documentele justificative prevăzute de actul normativ.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro pe durata ultimilor trei ani, potrivit aceluiași comunicat. În situația în care solicitările vor depăși bugetul alocat programului, cuantumul sprijinului acordat pe hectar va fi redus proporțional. Măsura vine în perioada în care cartofii românești ajung în piețe și supermarketuri la prețuri record.