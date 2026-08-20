Au fost clipe de groază, joi, la prânz, în zona pieței din Mediaș. Un șofer beat a lovit 12 mașini cu autobuzul pe care îl conducea. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu prăpădul făcut de acesta pe stradă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Filmare cu momentul accidentului de la Mediaș: șoferul beat a făcut prăpăd pe stradă — VIDEO

Sursa video: Telegram / Accidente din România

Șoferul de autobuz care a provocat accidentul are 65 de ani. În imagini se vede cum el pierde controlul direcției de mers și lovește, rând pe rând, un total de 12 autovehicule. Unii oameni, aflați în zona pieței, aleargă din calea autobuzului, iar alții, aflați în mașini, încearcă să se îndepărteze pentru a nu fi loviți. În final, câțiva oameni din cei 22 implicați în coliziunea în lanț ies din mașini pe geamurile portierelor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Citește și: Patru persoane rănite în urma accidentului de la Mediaș

Oamenii legii l-au testat cu etilotestul imediat după accident, iar rezultatul a fost surprinzător. Șoferul era beat criță: 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În zonă traficul rutier a fost paralizat mai multe ore, pe durata efectuării cercetărilor.