Au fost clipe de groază, joi, la prânz, în zona pieței din Mediaș. Un șofer beat a lovit 12 mașini cu autobuzul pe care îl conducea. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu prăpădul făcut de acesta pe stradă.
▶ Vezi pagina acestui video: Filmare cu momentul accidentului de la Mediaș: șoferul beat a făcut prăpăd pe stradă — VIDEO
Sursa video: Telegram / Accidente din România
Șoferul de autobuz care a provocat accidentul are 65 de ani. În imagini se vede cum el pierde controlul direcției de mers și lovește, rând pe rând, un total de 12 autovehicule. Unii oameni, aflați în zona pieței, aleargă din calea autobuzului, iar alții, aflați în mașini, încearcă să se îndepărteze pentru a nu fi loviți. În final, câțiva oameni din cei 22 implicați în coliziunea în lanț ies din mașini pe geamurile portierelor.
Citește și: Patru persoane rănite în urma accidentului de la Mediaș
Oamenii legii l-au testat cu etilotestul imediat după accident, iar rezultatul a fost surprinzător. Șoferul era beat criță: 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În zonă traficul rutier a fost paralizat mai multe ore, pe durata efectuării cercetărilor.
Ultima oră
- Weekend pentru toate gusturile: Kaoma, Akcent, Pepe și mulți alții la „Sibiul de Odinioară”, dar nu ratați nici festivalul de la Hosman și concursul de șah pentru copii acum o oră
- Filmare cu momentul accidentului de la Mediaș: șoferul beat a făcut prăpăd pe stradă / video acum o oră
- Un complex turistic din Vâlcea, prins pe picior greșit de ANAF: 70 de angajați, plătiți cu bani la negru acum o oră
- Cercetătorii au găsit neuronii care controlează nevoia de somn acum o oră
- ACS Mediaș și Inter și-au aflat adversarele din prima etapa a Ligii 3. Sibiul începe în deplasare acum 2 ore