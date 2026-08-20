Pe scurt: După două decenii petrecute în uniformă, între Poliția Rutieră Brașov și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, celebrul polițist-scriitor a renunțat definitiv la legitimație și armă.

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți și vocali angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a anunțat că și-a dat demisia din Poliția Română.

Anunțul a fost făcut de celebrul polițist pe pagina sa oficială de Facebook, unde a descris despărțirea de sistem drept „o senzație incredibilă de libertate și fericire”, potrivit Libertatea.

Decizia vine după exact două decenii de carieră, perioadă în care Godină a activat atât la Poliția Rutieră Brașov, cât și în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), cunoscut informal drept „Mascați”.

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Vestea plecării sale din sistemul de poliție a luat prin surprindere o parte a publicului, deși el a sugerat în repetate rânduri, în interviurile acordate de-a lungul anilor, că ia în calcul o asemenea mutare.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Godină nu a detaliat punctual procedurile tehnice ale demisiei, însă a pus accent pe starea de ușurare și pe noul capitol care se deschide în viața sa personală.

Expresia „o senzație incredibilă de libertate și fericire” subliniază, printre rânduri, presiunea și limitările resimțite de-a lungul anilor petrecuți în uniformă, într-un mediu instituțional pe care adeseori l-a criticat public pentru lipsa de reformă, metehnele învechite și modul uneori deficitar de abordare a problemelor interne.

Mesajul lui Marian Godină

“Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională.

Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea.

După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist.”

Criticile constante aduse sistemului MAI

De-a lungul carierei, Marian Godină nu s-a ferit să vorbească deschis despre neajunsurile din Poliția Română, transformându-se într-o voce de referință pentru societatea civilă, în pofida rigorilor impuse de statutul său de angajat al statului. Într-un interviu acordat în anii trecuți, el mărturisea că salariul din poliție, coroborat cu riscurile, lipsurile logistice și uzura psihică, l-au făcut să pună serios în balanță viitorul său în cadrul structurilor statului, afirmând la un moment dat că sistemul tinde „să te spele pe creier”.

Fostul polițist a atras constant atenția asupra lipsei de personal, a condițiilor uneori precare din posturile de poliție rurală, dar și a modului în care anumiți șefi înțeleg să managerieze instituția. Aceste nemulțumiri, acumulate în timp și exprimate public cu curaj, au contribuit cel mai probabil la decizia radicală de a renunța definitiv la legitimație și armă.

Ce urmează pentru Marian Godină

În afara activității profesionale solicitante de la SAS, Marian Godină și-a construit în paralel o solidă carieră în mediul online și în zona editorială. Cărțile sale s-au bucurat de un succes uriaș în librării, reușind să apropie publicul larg de realitățile din spatele meseriei de polițist rutier, cu mult umor, dar și cu o doză necesară de realism.

Mai mult, în ultimii ani, fostul om al legii a explorat și alte domenii artistice, susținând spectacole de stand-up comedy și fiind extrem de activ în numeroase campanii sociale, civice și de strângere de fonduri.

Nu este prima dată când Godină respinge o schimbare majoră de traiectorie; anterior a refuzat o funcție în viitorul Guvern, preferând să rămână în afara jocului politic.

Plecarea sa din Poliția Română, la 20 de ani distanță de momentul în care a absolvit școala de agenți, în 2006, îi va permite acum să se dedice complet proiectelor personale, scrisului și familiei, eliberat de constrângerile de exprimare impuse de statutul de funcționar public cu statut special.