Pe scurt: O profesoară susține că sistemul actual de admitere la liceu favorizează nepotismul și propune o soluție radicală: elevii să fie repartizați automat, în funcție de adresă, nu de opțiuni.

O profesoară de limba română, cu peste 20 de ani de experiență la catedră, propune o schimbare radicală a modului în care elevii ajung la liceu, susținând că repartizarea în funcție de domiciliu ar putea elimina diferențele dintre liceele considerate „bune” și cele „de fițe”.

Mesajul a fost transmis într-o relatare pentru site-ul educațional „La Tablă” și preluat de Adevărul. Cadrul didactic spune că a lucrat cu mai multe generații de elevi și consideră că sistemul de educație traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

„Sunt profesoară de limba română de peste 20 de ani și mi-au trecut prin mână câteva generații de elevi. Am prins tot felul de vremuri, iar cele din prezent mi se par cele mai odioase. Și nu, nu sunt nici nostalgică, nici nu am simpatii politice. O spun de la firul ierbii: mai oribil ca acum nu a fost niciodată, din toate punctele de vedere”, a transmis profesoara.

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Mesajul vine în contextul discuțiilor aprinse despre posibilitatea organizării unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu. Profesoara consideră că temerile legate de un astfel de mecanism sunt justificate.

„Eu v-am scris pentru că se discută intens despre acest examen suplimentar pentru admiterea la liceu și toate argumentele dezbătute mi se par îndreptățite, mai ales că s-a demonstrat deja corupția din sistem, iar toate temerile care sunt luate în calcul sunt perfect viabile”, susține aceasta.

De ce trebuie să existe licee bune și licee mai puțin bune

Profesoara propune renunțarea la competiția pentru anumite licee și introducerea unui sistem de repartizare bazat pe domiciliul elevilor.

„Vin și eu cu o idee care ar putea să simplifice totul. De ce trebuie să existe licee bune și licee mai puțin bune? De ce să nu se facă admiterea la liceu în funcție de proximitate, la fel cum se procedează cu școlile? Adică elevii să fie repartizați automat la liceu, nu în funcție de opțiuni, ci în funcție de adresele de domiciliu. Dacă sunt 2-3 licee în zonă, abia atunci să se țină cont de opțiuni, de specializări. Iar preocuparea sistemului să fie asigurarea unei palete cât mai ample de specializări în toate localitățile, sectoarele, zonele etc.”, spune aceasta.

Potrivit propunerii, o asemenea schimbare ar putea diminua diferențele dintre liceele considerate „de top” și cele percepute drept mai slabe.

„Nu doar admiterea la liceu ar fi mai corectă și mai obiectivă. Nu ar mai exista licee de fițe și licee de mahala”, susține profesoara.

În opinia sa, repartizarea elevilor la licee apropiate de domiciliu ar putea avea și efecte asupra traficului din marile orașe, unde numeroși părinți își transportă zilnic copiii către unități de învățământ aflate la distanță.

„Nici traficul zilnic nu ar mai fi așa intens”, afirmă cadrul didactic.

Un alt efect pe care îl vede profesoara ar fi eliminarea intervențiilor și a relațiilor folosite pentru obținerea unor avantaje în sistem.

„Bineînțeles, s-ar mai reduce și nepotismele și sforile trase”, susține aceasta.