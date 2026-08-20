Pe scurt: Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere, iar drona a fost distrusă la doar câteva sute de metri de platforma din Marea Neagră unde lucrau sute de oameni.

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de Armata Română în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, după ce a fost identificată la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor, a anunțat, joi, ministrul Apărării, Radu Miruță, potrivit Mediafax.

Potrivit ministrului, drona a fost distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, după ce două aeronave de vânătoare au fost ridicate de la sol și au primit ordin de tragere.

„Dronă marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a transmis Radu Miruță.

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Autoritățile au fost alertate de Garda de Coastă

Ministrul a precizat că autoritățile au fost informate în cursul dimineții de Garda de Coastă despre prezența dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile est de Constanța.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituită o celulă de comandă, iar, potrivit lui Miruță, la nivel NATO a fost solicitată preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

Decizia de distrugere, luată în coordonare cu președintele

„În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Pentru a interveni rapid, două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță, aceasta fiind încărcată cu explozibil. Este cel mai recent incident dintr-o serie de drone interceptate în apropierea spațiului aerian și maritim românesc de aeronave NATO staționate în România.

Radu Miruță a mai precizat că autoritățile române au primit, prin canalul de comunicare directă cu partea ucraineană, confirmarea oficială că drona nu era de proveniență ucraineană.