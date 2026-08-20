Școlile din județul Sibiu se pregătesc pentru începerea anului școlar 2026-2027, iar lucrările de igienizare și reparații sunt în desfășurare în mai multe școli. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, peste 150 de unități de învățământ au toaletele amplasate în clădirile în care se desfășoară activitățile cu elevii. Într-o singură unitate de învățământ mai există clădiri în care toaletele sunt amplasate în curtea școlii, însă acestea au apă curentă și sunt racordate la canalizare.

Noul an școlar începe cu lucrări în zeci de școli din județ, dar și cu schimbări în ceea ce privește spațiile în care vor învăța elevii. În același timp, peste 3.300 de elevi au fost înscriși în clasa a IX-a, în liceele sibiene au mai rămas sute de locuri neocupate, iar peste 90 de profesori au cerut pensionarea. În ceea ce privește securitatea la incendiu, zeci de unități au autorizație, 32 sunt în proces de obținere, iar șase nu dețin în prezent acest document.

O singură școală mai are toalete în curte

Din cele 152 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județ, în 151 toaletele sunt amplasate în clădirile în care se desfășoară activitățile didactice.

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Excepția este Școala Gimnazială Bruiu, unde mai există clădiri în care grupurile sanitare sunt amplasate în curtea școlii. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, acestea sunt dotate cu vase de toaletă și chiuvete, au apă curentă și sunt racordate la sistemul de canalizare.

Lucrări în școli înainte de începerea cursurilor

În această perioadă, în unitățile de învățământ din județ se desfășoară lucrări de pregătire pentru noul an școlar.

În 64 de unități se realizează lucrări de igienizare, iar în alte 76 de unități sunt efectuate lucrări de igienizare și reparații. Pentru 12 unități de învățământ există acorduri pentru lucrări de eficientizare energetică și reabilitare a clădirilor școlare.

Cele mai multe lucrări au termen estimat de finalizare în perioada 30 august – 4 septembrie 2026, astfel încât școlile să fie pregătite pentru începerea cursurilor.

Există însă și proiecte de amploare care vor continua după debutul anului școlar.

La Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Sibiu, lucrările sunt programate să se încheie în decembrie 2026, în timp ce la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 Sibiu și la Școala Gimnazială „Ioan Moraru” Dârlos termenul estimat este octombrie 2026.

În aceste școli, elevii și profesorii vor fi mutați în alte spații, iar în unele cazuri orele se vor desfășura și după-amiaza, astfel încât orele să poată continua pe durata lucrărilor.

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Peste 3.300 de elevi înscriși în clasa a IX-a

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu anunță că prima și a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat au fost finalizate.

În urma etapelor de admitere, 3.350 de elevi au fost înscriși în clasa a IX-a.

După încheierea celei de-a doua etape au rămas neocupate 759 de locuri în 29 de unități liceale, din totalul de 4.066 de locuri disponibile pentru învățământul liceal.

Dintre locurile rămase libere, 68 sunt rezervate elevilor de etnie romă, iar 46 sunt pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

Locurile sunt disponibile pentru candidații din seria curentă, dar și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.

Peste 90 de profesori au cerut pensionarea

În ceea ce privește personalul didactic, 92 de cadre didactice au depus cereri de pensionare începând cu 1 septembrie 2026.

În același timp, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a aprobat 34 de cereri pentru continuarea activității peste vârsta de 65 de ani, începând cu data de 1 septembrie.

Situația autorizațiilor de securitate la incendiu

Un alt aspect verificat înaintea începerii noului an școlar este situația autorizațiilor de securitate la incendiu.

Din cele 152 de unități de învățământ cu personalitate juridică, 69 de unități dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 32 de unități sunt în curs de obținere a acesteia.

Potrivit datelor ISJ Sibiu, șase unități de învățământ nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Este vorba despre o unitate din municipiul Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, și despre unitățile de învățământ din Brădeni, Ludoș, Ocna Sibiului, Roșia și Slimnic.

În cazul altor 45 de unități de învățământ, a fost obținut avizul de securitate la incendiu, conform prevederilor HGR 571/2016.

Inspectoratul Școlar Județean precizează că aceste unități nu au construcții sau amenajări noi și nu au fost efectuate lucrări care să impună obținerea unei autorizații de securitate la incendiu, cum ar fi modificarea construcțiilor sau schimbarea destinației acestora.

Școlile din județul Sibiu, înainte de începerea noului an școlar: , autorizații de incendiu, peste 90 de profesori ies la pensie, și locuri libere rămase la licee