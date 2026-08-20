Șofer și șoferiță alimentând mașinile la o benzinărie

Pe scurt:

Unde găsești cel mai ieftin carburant din țară joi și cât costă un litru de benzină sau motorină în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

Prețurile carburanților rămân neschimbate joi, 20 august 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina și motorina păstrează aceleași tarife în toate marile rețele de benzinării, potrivit datelor Libertatea.

În București, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,51 lei/litru și cu motorină de la 10,14 lei/litru. Tarifele au rămas neschimbate în toate marile rețele de benzinării, astfel că benzina și motorina continuă să fie comercializate la aceleași valori ca miercuri, 19 august.

Cât costă benzina în Sibiu, joi, 20 august 2026

Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. Conform datelor disponibile pentru joi, 20 august, litrul de benzină standard pornește de la 9,48 lei, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,17 lei/litru.

În cazul motorinei, prețurile pentru sortimentul standard sunt cuprinse între 10,10 și 10,40 lei/litru, iar motorina superioară costă între 10,50 și 11,04 lei/litru.

Benzină – prețuri în județul Sibiu

Benzină standardPreț/litruBenzină premiumPreț/litru
Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu9,48 leiPetrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu9,99 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu9,51 leiRompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului9,99 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu9,51 leiRompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu9,99 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu9,51 leiRompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu9,99 lei
Petrom – Șos. Autogării, Sibiu9,51 leiRompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu9,99 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu9,51 leiPetrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu9,99 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu9,54 leiPetrom – Șos. Autogării, Sibiu9,99 lei
Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului9,55 leiSocar – Str. Agricultorilor, Sibiu10,08 lei
Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu9,55 leiSocar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu10,11 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu9,55 leiSocar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu10,14 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu9,55 leiOMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu10,14 lei
Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului9,57 leiOMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu10,14 lei
Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu9,57 leiOMV – Miercurea Sibiului, A110,14 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu9,57 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu10,15 lei
Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu9,57 leiLukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu10,15 lei
OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu9,57 leiGazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului10,17 lei
OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu9,57 leiGazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu10,17 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A19,57 lei
OMV – Miercurea Sibiului9,57 lei

Motorină – prețuri în județul Sibiu

Motorină standardPreț/litruMotorină superioarăPreț/litru
Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu10,10 leiSocar – Str. Agricultorilor, Sibiu10,50 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu10,14 leiSocar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu10,54 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu10,14 leiSocar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu10,54 lei
Petrom – Șos. Autogării, Sibiu10,14 leiSocar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu10,54 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu10,14 leiPetrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu10,91 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu10,14 leiPetrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu10,91 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu10,14 leiPetrom – Șos. Autogării, Sibiu10,91 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,20 leiOMV – Miercurea Sibiului, A111,01 lei
Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului10,20 leiGazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu11,01 lei
Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu10,20 leiGazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului11,01 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu10,20 leiRompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului11,01 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu10,20 leiRompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu11,01 lei
OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu10,20 leiRompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu11,01 lei
OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu10,20 leiRompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu11,01 lei
Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului10,35 leiOMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu11,01 lei
Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu10,35 leiOMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu11,01 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu10,40 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu11,04 lei
Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu10,40 leiLukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu11,04 lei

Unde sunt cei mai mici carburanți din țară

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Zalău, situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A. Cel mai mic preț la motorina standard din țară este de 10,02 lei/litru și este afișat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, pe Șoseaua de Centură.

În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 lei/litru în Timișoara. La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara, în timp ce București, Iași și Constanța au un preț minim de 10,14 lei/litru.

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