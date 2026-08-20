Pe scurt:
Unde găsești cel mai ieftin carburant din țară joi și cât costă un litru de benzină sau motorină în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.
Prețurile carburanților rămân neschimbate joi, 20 august 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina și motorina păstrează aceleași tarife în toate marile rețele de benzinării, potrivit datelor Libertatea.
În București, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,51 lei/litru și cu motorină de la 10,14 lei/litru. Tarifele au rămas neschimbate în toate marile rețele de benzinării, astfel că benzina și motorina continuă să fie comercializate la aceleași valori ca miercuri, 19 august.
Cât costă benzina în Sibiu, joi, 20 august 2026
Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. Conform datelor disponibile pentru joi, 20 august, litrul de benzină standard pornește de la 9,48 lei, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,17 lei/litru.
În cazul motorinei, prețurile pentru sortimentul standard sunt cuprinse între 10,10 și 10,40 lei/litru, iar motorina superioară costă între 10,50 și 11,04 lei/litru.
Benzină – prețuri în județul Sibiu
|Benzină standard
|Preț/litru
|Benzină premium
|Preț/litru
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|9,48 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|9,99 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|9,51 lei
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|9,99 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|9,51 lei
|Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|9,99 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu
|9,51 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|9,99 lei
|Petrom – Șos. Autogării, Sibiu
|9,51 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|9,99 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|9,51 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|9,99 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|9,54 lei
|Petrom – Șos. Autogării, Sibiu
|9,99 lei
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|9,55 lei
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|10,08 lei
|Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|9,55 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|10,11 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|9,55 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|10,14 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|9,55 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|10,14 lei
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|9,57 lei
|OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|10,14 lei
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|9,57 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,14 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|9,57 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|10,15 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|9,57 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|10,15 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|9,57 lei
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|10,17 lei
|OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|9,57 lei
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|10,17 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|9,57 lei
|OMV – Miercurea Sibiului
|9,57 lei
Motorină – prețuri în județul Sibiu
|Motorină standard
|Preț/litru
|Motorină superioară
|Preț/litru
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|10,10 lei
|Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu
|10,50 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|10,14 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|10,54 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|10,14 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|10,54 lei
|Petrom – Șos. Autogării, Sibiu
|10,14 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu
|10,54 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu
|10,14 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|10,91 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu
|10,14 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu
|10,91 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu
|10,14 lei
|Petrom – Șos. Autogării, Sibiu
|10,91 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,20 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|11,01 lei
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|10,20 lei
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|11,01 lei
|Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|10,20 lei
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|11,01 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|10,20 lei
|Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|11,01 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|10,20 lei
|Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|11,01 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|10,20 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu
|11,01 lei
|OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|10,20 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu
|11,01 lei
|Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|10,35 lei
|OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu
|11,01 lei
|Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|10,35 lei
|OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|11,01 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|10,40 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu
|11,04 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|10,40 lei
|Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu
|11,04 lei
Unde sunt cei mai mici carburanți din țară
Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Zalău, situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A. Cel mai mic preț la motorina standard din țară este de 10,02 lei/litru și este afișat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, pe Șoseaua de Centură.
În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 lei/litru în Timișoara. La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara, în timp ce București, Iași și Constanța au un preț minim de 10,14 lei/litru.
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