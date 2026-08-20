Pe scurt: Unde găsești cel mai ieftin carburant din țară joi și cât costă un litru de benzină sau motorină în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

Prețurile carburanților rămân neschimbate joi, 20 august 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina și motorina păstrează aceleași tarife în toate marile rețele de benzinării, potrivit datelor Libertatea.

În București, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,51 lei/litru și cu motorină de la 10,14 lei/litru. Tarifele au rămas neschimbate în toate marile rețele de benzinării, astfel că benzina și motorina continuă să fie comercializate la aceleași valori ca miercuri, 19 august.

Cât costă benzina în Sibiu, joi, 20 august 2026

Prețurile carburanților continuă să difere de la o stație la alta în județul Sibiu. Conform datelor disponibile pentru joi, 20 august, litrul de benzină standard pornește de la 9,48 lei, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,17 lei/litru.

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În cazul motorinei, prețurile pentru sortimentul standard sunt cuprinse între 10,10 și 10,40 lei/litru, iar motorina superioară costă între 10,50 și 11,04 lei/litru.

Benzină – prețuri în județul Sibiu

Benzină standard Preț/litru Benzină premium Preț/litru Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 9,48 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 9,99 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 9,51 lei Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 9,99 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 9,51 lei Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu 9,99 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 9,51 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 9,99 lei Petrom – Șos. Autogării, Sibiu 9,51 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 9,99 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 9,51 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 9,99 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 9,54 lei Petrom – Șos. Autogării, Sibiu 9,99 lei Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 9,55 lei Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 10,08 lei Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu 9,55 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 10,11 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 9,55 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 10,14 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 9,55 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 10,14 lei Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 9,57 lei OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 10,14 lei Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 9,57 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,14 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 9,57 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 10,15 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 9,57 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 10,15 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 9,57 lei Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 10,17 lei OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 9,57 lei Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 10,17 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,57 lei OMV – Miercurea Sibiului 9,57 lei

Motorină – prețuri în județul Sibiu

Motorină standard Preț/litru Motorină superioară Preț/litru Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 10,10 lei Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 10,50 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 10,14 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 10,54 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 10,14 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 10,54 lei Petrom – Șos. Autogării, Sibiu 10,14 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 10,54 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 10,14 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 10,91 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 10,14 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 10,91 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 10,14 lei Petrom – Șos. Autogării, Sibiu 10,91 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,20 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 11,01 lei Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 10,20 lei Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 11,01 lei Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu 10,20 lei Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 11,01 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 10,20 lei Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 11,01 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 10,20 lei Rompetrol – B-dul Vasile Milea FN, Sibiu 11,01 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 10,20 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 11,01 lei OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 10,20 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 11,01 lei Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 10,35 lei OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 11,01 lei Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 10,35 lei OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 11,01 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 10,40 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 11,04 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 10,40 lei Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 11,04 lei

Unde sunt cei mai mici carburanți din țară

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Zalău, situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A. Cel mai mic preț la motorina standard din țară este de 10,02 lei/litru și este afișat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, pe Șoseaua de Centură.

În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 lei/litru în Timișoara. La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara, în timp ce București, Iași și Constanța au un preț minim de 10,14 lei/litru.