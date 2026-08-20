Pe scurt: Un permis suspendat, un moped fără număr şi un tânăr fără permis - trei dosare penale deschise de poliţiştii sibieni în mai puţin de 14 ore.

Poliţiştii sibieni au depistat, în doar câteva ore, trei bărbaţi care conduceau autovehicule fără a avea acest drept sau fără ca vehiculele să fie înmatriculate, toţi fiind cercetaţi penal.

Primul caz a avut loc miercuri, 19 august 2026, în jurul orei 10:30, pe DN 7, la km 250+200 m. Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, cetăţean străin, în vârstă de 49 de ani. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, fiind deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu acest drept suspendat.

În aceeaşi zi, în jurul orei 11:50, în municipiul Sibiu, poliţiştii Poliţiei Municipiului Sibiu au oprit pe bulevardul Corneliu Coposu un moped condus de un bărbat de 27 de ani, domiciliat în localitatea Miercurea Sibiului. S-a stabilit că mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat, motiv pentru care s-a deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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Al treilea caz a fost înregistrat joi, 20 august 2026, în jurul orei 00:40, în localitatea Şelimbăr. Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu au oprit pe strada Şoseaua Sibiului un autoturism condus de un tânăr localnic, în vârstă de 22 de ani. Verificările au arătat că acesta nu deţinea permis de conducere, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Cazuri similare, cu şoferi care circulă fără permis sau cu vehicule neînmatriculate, au mai fost semnalate de poliţia sibiană, precum cel al doi şoferi fără permis depistaţi în aceeaşi zi în judeţul Sibiu, unul dintre ei având doar 14 ani, sau cel al unui moped neînmatriculat surprins în trafic în aceeaşi zonă a judeţului.