Pe scurt: Cu o dubă și un teren-off road pline de somn european, șase români au fost surprinși de carabinieri chiar în ajunul zilei de Ferragosto, în timp ce foloseau o metodă interzisă de pescuit.

Șase români au fost denunțați de autoritățile italiene în localitatea Viadana, provincia Mantova, după ce au fost prinși pescuind ilegal în râul Po cu ajutorul unui pistol electric de asomare.

Grupul scosese din apă aproape o tonă de pește, cea mai mare parte fiind somn european, potrivit Libertatea, care citează agenția ANSA.

Potrivit autorităților italiene, cei șase sunt acuzați de braconaj în ape interioare și complicitate la cruzime și rănirea animalelor. Aparatul folosit de grup producea o descărcare electrică în apă, metodă care le permitea să captureze mai ușor cantități mari de pește. Într-un timp scurt, românii au scos din râul Po, în zona Viadana, aproximativ 985 de kilograme de pește, majoritatea exemplare de somn european.

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Captura și pistolul electric, confiscate de carabinieri

Militarii din cadrul Nucleului Operativ și Radiomobil al carabinierilor din Viadana i-au surprins pe cei șase într-o zonă inundabilă a localității, vineri, 14 august, în ajunul zilei de Ferragosto. În interiorul unui Fiat Scudo și al unui Land Rover se aflau coșuri pline cu pește, aproape o tonă, iar anchetatorii au stabilit că pentru capturarea acestuia fusese folosit un aparat electric de asomare.

Carabinierii au confiscat cele două vehicule, aparatul electric și întreaga cantitate de pește.

Folosirea unor metode ilegale pentru capturarea peștelui nu este un fenomen izolat în zona râului Po și a lacului Garda. Pe lângă pistolul electric, în unele cazuri sunt utilizate și cabluri electrice pentru asomarea peștilor. Peștele obținut prin aceste metode ajunge, de regulă, pe piața neagră.

Somnul european, o amenințare pentru speciile native din zonă

Somnul european a devenit o prezență constantă în principalele cursuri de apă din regiune, relatează fanpage.it. Specia a fost introdusă în urmă cu mai multe decenii pentru pescuitul sportiv, însă, fiind un prădător vorace care se înmulțește necontrolat, a ajuns să reprezinte o amenințare pentru speciile native.

Exemplarele pot ajunge la dimensiuni considerabile, de până la 1,5 metri lungime. În timpul verii, pe măsură ce nivelul apei scade, acești pești se apropie mai mult de maluri, devenind ținte mai ușoare pentru braconieri.